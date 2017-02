‘Dapat nang mag-usap nang masinsinan sina Diego at Cesar bago nila pagsisihan ang lahat!’ By Ambet Nabus Bandera

MATALIM, tagos sa laman at punumpuno ng galit at panunumbat ang mga binitawang salita ni Diego Loyzaga laban sa ama nitong si Cesar Montano. Tinawag nitong pabaya, duwag, ipokrito at sinungaling si Buboy sa napakahabang post niya sa Instagram na naging “national issue” na nga sa socia media ngayon. Talaga namang pinag-usapan ito sa apat na sulok ng showbiz at magkakaiba ang impresyon ng madlang people. As we write this, wala pang reaksyon na ibinibigay si Cesar, though “pinabura” na diumano kay Diego ang mga post nito laban sa ama. Sari-sari ang isyung inilabas ni Diego. Nandiyan ang DNA na sa simula pa lang daw ay dinamdam na niya dahil pakiramdam niya’y pinagdududahan siya ng ama kung tunay nga siyang anak nito. May isyu rin ng pagtatakwil, pagpapalayas sa bahay, mga broken promises at ang pinakanakakaloka nga ay ang drug isyu. Sa pagsasabi ng batang aktor na five times na siyang nagpa-drug test at negative lahat ang resulta, ikinadidismaya niya ang patuloy na pagbibintang ng ama sa kanya bilang addict. May mga cryptic message rin siya na nagpaparamdam ng mga usapin sa pagpapahuli, pagpapaaresto at kahit sa pagkamatay. Sadyang nakakabahala ang isyung ito kaya sana’y magkausap nang masinsinan ang mag-ama para maayos na agad ang kanilang problema – bago maging huli ang lahat.

