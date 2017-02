Horoscope, February 09, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Kung sadyang sa iyo nakalaan ang magandang kapalaran, mapupunta sa iyo yon ng kusa! Wag masyadong pagurin ang sarili. Sa pag-ibig ngayong tag-lamig kusang iinit ang pagmamahalan. Mapalad ang 3, 12, 27, 33, 35, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Minna-Galla-Om.” Red at pink ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Wag masyadong magtiwala sa sarili, dapat mo ring pakinggan ang mungkahi ng ibang tao. Sa pag-ibig, mas magiging okey ang inyong suyuan kung lagi mo tatanungin ang iyong kasuyo kung ano ba ang kanyang gusto? Mapalad ang 1, 13, 21, 31, 39 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Omne-Venit-Om.” Silver at maroon ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Mag-isip ng masarap na pagkain at iyon ang ipakain sa kasuyo ngayong darating na Araw ng mga Puso. Sa ganyang paraan, hindi ka nya malilimutan at lalong sasarap ang pagmamahalan. Sa pinansyal, sa susunod na mga araw, aangat pang lalo ang kabuhayan. Mapalad ang 3, 6, 15, 24, 33, 40 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jana-Krisna-Om.” Blue at lilac ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Sa pinansyal, basta’t mag-negosyo ka lang ng produktong may kaugnayan sa pagkain siguradong may malaking salaping kikitain. Sa pag-ibig, ngayon pa lang mag-ipon ka na ng pera para sa pagdi-dinner date ninyo ng kasuyong masarap romomansa. Mapalad ang 1, 10, 17, 28, 38, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mira-Om-Miraculum.” Yellow at white ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Hindi ka uunlad at yayaman kung mananatili kang nag-iisa, kasosyong isinilang sa zodiac sign na Capricorn ang magpapayaman sa iyo. Sa pag-ibig okey ding ka-partner ang isang Scorpio. Mapalad ang 5, 14, 25, 34, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Minna-Galla-Om.” Green at lilac ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Magandang balita ang matatanggap. May mag-aalok ng pagkakakitaan – sunggaban agad, upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, ngayon pa lang iplano na ang pagbabakasyon sa Ilocos region. Mapalad ang 6, 9, 18, 27, 39, at 42. Mahiwagang mong mantra: “Aum-Vendurya-Tagata-Om.” Emerald green at pink ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Walang maibibigay na pag-unlad ang araw ng bukas. Ngayon ka na magsipag upang yumaman. Sa pag-ibig, puntahan na ngayon ang kasuyo matampuhin – dalan siya ng pagkaing lusaw, malamig na matamis. Mapalad ang 5, 16, 23, 33, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We.” Gray at blue ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Kung may nagawang pagkakamali wag ng ulitin pa. Panahon ngayon ng pagbabagong buhay at pagpapakabuti. Sa pag-ibig, manatiling tapat sa kasuyong Aquarius. Mapalad ang 5, 16, 34, 39, 41, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om.” Beige at red ang buenas Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pag-ibig kung ayaw mong dayain ka ng iyong kasuyo, wag mo rin siyang lolokohin. Mas mabilis kang uunlad at yayaman kung magiging tapat sa minamahal. Mapalad ang 4, 12, 24, 32, 34 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Veda-Ratha-Om.” Violet at maroon ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Wag susuko sa mga problema. Isang Aries ang tutulong sa iyo upang malusutan ang mga suliranin. Sa pag-ibig, may masarap na romansa dulot ang pakikipag-relasyon sa isang Libra. Mapalad ang 2, 16, 25, 34, 42, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kaleneha-Mahata-Om.” Purple at violet ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa panahong ito na malapit na ang tag-araw, hindi ka dapat maging agresibo. Dahan-dahan lang sa pag-gastos. Sa pag-ibig, wag pilitin ang kasuyo hayaan mong bumigay siya ng kusa. Mapalad ang 4, 8, 18, 23, 26, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Avayara-Om-Beeja.” Beige at black ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa taong ito ng 2017 ngiti ang susi upang umunlad. Sa pag-ibig, laging ngitian ang minamahal upang manatiling happy ang inyong relasyon. Sa pinansyal, patawarin mo na ang mga nangutang sa inyo na ayaw ng magbayad. Talagang ganon ang buhay may mga tao talagang balasubas at manunuba. Mapalad ang 5, 17, 23, 26, 31, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kirata-Pukasa-Om.” Red at yellow ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Sa darating na tag-araw, may malaking halaga ng salapi na darating, wag mo namang lustayin agad – matutong magtipid. Sa pag-ibig, tuloy ang isang romantic at masayang relasyon hatid ng kasuyong Cancer. Mapalad ang 2, 16, 29, 33, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pulkasa-Om-Kirata.” Maroon at yellow ang buenas.

