Crush ang estudyante

Sulat mula kay Mar ng Lansang Village, Sinawal, General Santos City

Dear Sir Greenfield,

Ako po ay isang guro sa isang school at bago lang po ako dito, wala pang two years na nagtuturo kasi kaga-gradueyt ko lang ng college. Ang problema ay nagka-crush ako sa isa sa mga estudiyante ko at napapansin kong may gusto din siya sa akin. Gustuhin ko man siyang iwasan ay hindi ko magawa kasi nga araw-araw kaming nagkikita, at nakaka-apekto na ito sa aking trabaho. Binata naman ako ang kaso alam kong masamang ma-in love ang isang guro sa kanyang estudyante pero nararamdaman kong sa isang relasyon na ito mauuwi kung hindi ko pipigilan. Ano po ba ang dapat kong gawin, magiging kami kaya? Kasi hindi pa po ako nagkaka-girlfriend kahit kailan kaya naman parang napapamahal na sa akin ang babaing ito kahit wala pa kaming pormal na relasyon, parang mag MU na rin kami sa kasalukuyan.

Umaasa,

Mar ng Gen San

Solusyon/Analysis:

Practical Counseling:

Kung mahal na mahal mo ang iyong estudyante at ayaw mong gumawa ng alingangas at pagkakamali, dapat mag-resign ka sa iyong trabaho o lumipat ka ng ibang school. Kapag wala ka na sa school na iyan, dahil binata ka naman, kahit maging GF mo o mapangasawa mo pa ang ang nasabing estudiaynte, wala kang malaking pananagutan sa iyong propesyon.

Cartomancy/Palmistry:

Magkaka-girlfriend ka na nga ngayong panahong ito, ito ang nais sabihin ng mga barahang Queen of Clubs, Nine of Hearts at King of Hearts (Illustration 1.). Tanda na sa panahon ngayon kung sinoman ang babaing mamahalin mo – walang duda, magiging kasintahan mo siya hanggang sa tuluyang mapangasawa. Habang ang kaisa-isa at magandang Marriage Line naman sa iyong palad (Illustration 1.) ang nagsasabing sa sandaling nakapag-asawa ka na, may pangako ng isang maligaya at pang habang buhay na pamilya.

Itutuloy…

