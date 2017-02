Young actress wala nang butlig-butlig sa mukha, batok at likod By Cristy Fermin Bandera

PINAGPIPISTAHAN pa hanggang ngayon ng mga taga-showbiz na unang-unang nakatrabaho ng isang young female personality ang kanyang itsura at kutis. Napakalaki na ng pagbabago ng kanyang balat ngayon pero hindi pa rin nila makalimutan ang nakaraan. Sa mga unang pagsalang ng young actress sa trabaho ay nahirapan ang mga nagme-make-up sa kanya. Magastos sila sa concealer, kailangang takpan ang maliliit na pimples ng batang aktres, lalo na ang kanyang batok at likod na paboritong pamugaran ng kung anu-anong dumi niya sa balat. Kuwento ng isang source, “Uy, makinis na siya ngayon! Mabuti naman at binigyan na niya ng priority ang malaking problema nu’n sa kanya ng mga make-up artist. “Mahirap kayang magtago ng tsismis lalo na sa mukha! Ibang-iba kasi ang sitwasyon niya. Parang mga pimples ‘yun na parang bungang-araw na parang ewan! Marumi ang skin niya talaga! “E, mainipin pa naman siya. Palibhasa nga, e, bata pa siya, wala pa siyang masyadong alam sa pag-aayos. Okey na sa kanya ang kahit ano, kaso, kapag napapanood na siya ng mga nag-aayos sa kanya, e, parang gusto na nilang magtago sa ilalim ng mesa! “Nagmumura kasi ang mga dumi niya sa face, parang nabibiyak-biyak ang make-up niya, kaya dagdag pa more sila ng concealer para maitago ang tsismis sa mukha niya!” natatawang kuwento ng aming impormante. Pero mula nang ma-in-love na ang girl ay siya na mismo ang regular na nagpupunta sa mga skin care clinic, marami siyang pinupuntahan, hinahanap niya ang makapag-aalis ng mga dumi niya sa face. Hirit uli ng aming source, “Naloka kami nu’ng minsan, malinis na ang face niya, pati ang batok at likod niya, iniwanan na ng kung anu-anong pekas! Inlabey na kasi si ____ (pangalan ng young actress), maingat na siya sa skin niya! “Mahirap na nga naman, baka iwan siya ng BF niya kapag marumi ang balat niya! Tama, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, natakot siya! “Kilala n’yo po siya, kilalang-kilala n’yo po kung sino ang girl na ito. Opo,” napapatawa pang pagtatapos ng aming impormante.

