Isa-salvage na ang mga tiwaling pulis By Ramon Tulfo Bandera

DAPAT ay magsaya ang mamamayan dahil kung tototohanin ni Pangulong Digong ang kanyang sinabi sa mga tiwaling pulis noong Martes, baka susunod na sila na isasalvage kapag pinagpatuloy nila ang kanilang masamang gawain. “Hindi ako magdadalawang-isip. Kayo na ang susunod na biktima ng extrajudicial killing. Totoo yang sinabi ko,” ang sinabi ng galit na galit na pangulo sa mga 223 pulis na dinala sa Malakanyan. Hindi nagbibiro si Digong dahil itatatag o naitatag na niya ang counter-intelligence force na kabibilangan o kinabibilangan ng mga pulis na matitino at sundalo. Sila ang magmamatyag sa mga pulis na may mga record na abusado, kawatan at sangkot sa sindikato. Ang counter-intelligence force din ang papatay sa mga pulis na hindi titino matapos mabigyan ng babala na sila’y magbago na. Tinitiyak ng inyong lingkod sa inyo na kapag magsasampol ng ilang pulis na tiwali, titino ang kapulisan. Noong namamayagpag ang Alex Boncayao Brigade (ABB), maraming pulis na abusado and sangkot sa mga krimen ang napatay ng “sparrow unit” ng New People’s Army (NPA). Tumino ang kapulisan noon dahil alam nila na silaý pinagmamatyagan ng di nakikilang grupo. In fact, nawala ang mga pribadong jeep—yung tinatawag na “owner” ng publiko—na minamaneho ng mga pulis dahil madali silang nakikita at binabaril sa heavy traffic. Bago dumating ang ABB, ibinabandera ng mga mayayabang na pulis ang kanilang uniporme sa kotse o jeep. Nawala ang ganitong tanawin. Wala nang nagdi-display ng kanilang uniporme sa likuran ng kotse o jeep. Ang 223 na pulis na dinala sa Malacanang upang pagalitan at murahin ni Digong ay katiting na porsiyento lang sa mga pulis na may mga kaso. Kung dinala ang mga pulis sa Metro Manila na may kaso, baka mapuno ang Malacanang grounds sa dami nila. At kung dinala pa yung mga nasa probinsiya ay hindi na magkakasya sa Malacanang. Ang estimate ni Pangulong Digong ay 40 percent ng Philippine National Police ay masasama at 60 percent ang mababait. Batay sa aming karanasan sa “Isumbong mo kay Tulfo,” na tumatanggap ng mga reklamo laban sa mga pulis, 49 percent ang mga gago at 51 percent ang matino. Bakit ko nasabi ito? Dahil dinadamay ko na ang mga pulis na alam ang ginagawa ng kanilang mga kasama pero nagsasawalang-kibo na lang dahil sa pakikisama. Ang taong may alam sa pagkakasala ng iba at hindi kumikibo ay may kasalanan din. Imposibleng di alam ng mga “matitinong” pulis ang masamang gawain ng kanilang kabaro at nagsasawalang-kibo na lang. Kikilos na lang ang mga “matitinong” pulis kapag may reklamo nang isinampa ng sibilyan sa kanilang masamang kabaro. At hangga’t walang reklamo ay pagtatakpan nila ang kanilang kabaro. Kaya’t masisisi mo ba ang inyong lingkod na 49 porsiyento ng PNP ay bulok? Nagdeklara na ng “all-out war” ang gobyerno sa New People’s Army (NPA) matapos ang pagtigil ng peace talks sa ibang bansa. Ngayong bakbakan na naman sa pagitan ng government troops at mga gerilya ng NPA, merong suhestiyon ang inyong abang lingkod kung paano mananalo ang tropa sa mga NPA. First is for the government to win over the mountain tribes so they would deprive the NPAs of their forested habitat. Kapag pumanig na ang mga tribo sa gobyerno, wala nang pagtataguan ang mga rebelde. Dapat ay armasan ang mga indigenous tribes

upang magdadalawang-isip ang NPA na pilitin sila na kupkupin ang mga rebelde. Pangalawa, gawing espiya ng gobyerno ang ilang miyembro ng mga taong-bundok. Bigyan ng gantimpala ang mga espiya kapag naituro nila ang mga kampo ng mga rebelde sa bundok. Kapag ginamit ang military intelligence fund sa pinalalaanan nito—pagbayad ng mga impormante—ay malalaman ng government troops ang mga kampo ng NPA at masasalakay nila ito. Pangatlo: Palakihin ang helicopter fleet ng military upang mabilis na mailipad ang mga tropa sa mga lugar ng labanan. Pang-apat: Kailangang high morale ang mga sundalo. Magagawa lang ito kapag alam nila na kapag silaý nasugatan sa labanan ay maililipad sila ng helicopter sa pinakamalapit na military hospital. Karamihan sa mga nasugatan sa labanan ay namamatay dahil hindi agad sila inilikas ng helicopters sa military hospitals. Ang dahilan: Kakaunti ang helicopters ng military. Ang yung puwede pang magamit ay sira naman.

Ay, ginoo!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.