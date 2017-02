Viu presents: Descendants of the Sun, tamang-tama sa V-Day By Bella Cariaso Bandera

WALA ka pa bang plano para sa Valentine’s Day? O di kaya’y wala namang ka-date, o kapwa nagtitipid kayo ng iyong irog? Kayang-kayang ipagdiwang ang Araw ng mga Puso nang hindi kailangang gumastos o umalis pa ng bahay. Bukod pa riyan, tiyak na magiging kilig pa ang iyong VDay. Nagdownload na ba kayo ng Viu app sa inyong mga cellphone? ( http://inq.news/Viu-B) Libre ito basta’t may internet at wifi kayo, want to sawa na ang inyong panonood ng mga Koreanovela na swak na swak sa inyong panglasa. Kung hindi pa ninyo napapanood ang Descendants of the Sun, why not try it? Ito na ang pagkakataon para makapag-marathon ng isa sa pinaka-hit na Koreanovela noong 2016 na bonggang-bongga ring inabangan dito sa Pilipinas at ibang panig ng mundo. Kwento ito ng pag-ibig nina Dr. Kang Mo Yeon at Captain Yoo Shi Jin, na pinagbibidahan ng mga sikat na Korean celebrities na sina Song Hye Kyo at Song Joong Ki. Umiikot ang love story na ito between sa isang doktor at isang miyembro ng Korean special force na pinagtagpo ng tadhana. Dahil magkaiba ang kanilang mundo, binasted ni Dr. Kang si Capt. Yoo ngunit muli silang pagtatagpuin sa ibang bansa kung saan nagsisilbi si Capt. Yoo bilang miyembro ng UN Peacekeeping Force. Si Dr. Kang naman ay bahagi ng medical team ng kanilang ospital na nag-volunteer na mapadala sa bansa na pinagdestinuhan ni Capt. Yoo.

Napakagaan ng Koreanovela at mabilis pa ang pacing kayat talagang susundan mo ang bawat eksena.

Tiyak kong magugustuhan ng mga ng mga manonood ang Koreanovela, lalu na ngayong Araw ng mga Puso dahil sa ganda ng kwento nito at galing ng mga artista. Kapwa itinuturing sina Hye Kyo at Joong Ki na superstar sa Korea at dati na silang nakilala ng mga Pinoy sa kanilang pagganap. Si Hye Kyo ang bidang babae sa sikat na Full House, kung saan naka-kapareha niya si Rain, samantalang bida naman si Joong Ki sa Innocent Man. Puro kilig ang Koreanovela at kung gusto nyong malaman kung tama ang sinasabi ko, manood na ng Descendants of the Sun sa Viu.

