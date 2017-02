Diego Loyzaga sumabog na ang galit kay Cesar; halos isumpa ang sariling ama

PASABOG ang ipinost ng Kapamilya actor na si Diego Loyzaga sa kanyang social media account laban sa kanyang amang si Cesar Montano.

Galit na galit ang binata kay Cesar when he posted a long caption sa kanyang Instagram post which read: “Hypocrite.”

“Ito ka! @cesar_montano #sakaypa!!! Padamputin mo na ako lagyan ako ng karatula diba iyan ang sinabi mo? Kaming dalawa ng kapatid ko?

“Mag malinis ka na sakay ka na sa kanila pero sariling mong anak di mo ipagtatangol. Sarili mo lang! Magaling! best actor ka nga! Ano pang gusto mo? drug test? DNA test?

“Ako ba talaga anak mo? Ilan ba talaga kaming anak mo? Baka hindi ka pa sigurado. Pinapalayas mo pa ako sa bahay na iniwan mo para sakin. Samantalang wala ni isang piso hiningi ko sayo mula bata pa ako. Pang limang drug test na ipinagawa niyo sakin LAHAT negative pero lakas parin ng loob mo na pagbintangan akong adik.

“Ano pa ngayon? Ano pang intriga gusto mong gawin? Ramdam na ramdam ko nga na mahal mo ko. Salamat. Makadyos ka pa? Panay simba ka nga pero wala kang ginawa kung hindi gumawa ng kasalanan. I think i speak on behalf of all my siblings.

“SANA LUMABAS LAHAT NG BAHO MO. Duwag!! – written by the UNGRATEFUL child who was denied by his father. So really am i an UNGRATEFUL ‘CHILD’ because to him i am not even his child,” mahabang say niya sa caption.

Ang daming nakuhang simpatya ni Diego sa kanyang post na ‘yon mula sa netizens, kinampihan nila ang anak ni Cesar at nagsabing ipinagdarasal nila ang binata.

In another IG photo which showed Cesar showing off the cheques para sa tuition fee ng mga anak nito kay Sunshine Cruz, ito naman ang caption ni Diego: “Salamat naman sa dyos pinagaral mo ang mga anak mo. Karapatdapat lang naman ata ng isang ama gawin yun eh no? Pangako mo sakin? Nasaan na?

“Ayaw mo pa gawin to sa social media? Eh ako din ayoko sana pero puro ka hocus pocus. Daig mo pa magician. Wag ka nalang sana magsatsat kung di mo tutuparin.

“Sa lahat ng nakakabasa nito iisipin niyo siguro wala akong respeto kasi ama ko iyan pero sana tandaan niyo mula ng pinanganak ako ng nanay ko dineny ako niyan hangang ngayon!! Kaya siguro pwede ako magsalita ng ganito.”

We don’t know what went wrong between the two. This space is open for Cesar for any explanation bilang ama ni Diego pati na rin kay Teresa Loyzaga na nanay ng aktor.

Siguro dapat mag-usap ang mag-ama to thresh things out lalo pa’t very sensitive ang issue between them.

As of this writing, binura na ni Diego ang kanyang mga posts.