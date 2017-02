Bela Padilla: Wala po kaming relasyon ni Zanjoe! Hindi pa handang magkadyowa uli: Nakakaawa lang ‘yung guy! By Reggee Bonoan Bandera

HINDI halatang kagagaling lang sa break-up ang aktres na si Bela Padilla. Wala kaming nakitang pagbabago sa kanya kahit na naghiwalay na sila ng kanyang producer-boyfriend na si Neil Arce Hindi naman siya malungkot nang makatsikahan namin sa set ng pelikulang “Luck At First Sight” ng Viva Films at N2 Productions mula sa direksyon ni Dan Villegas. Kasama niya rito si Jericho Rosales. Nakita namin si Neil sa set dahil isa nga siya sa producer kaya sinu-supersive niya ang takbo ng shooting. Kaya ang unang tanong sa aktres ay kung hindi ba siya naiilang sa sitwasyon nila ng ex-BF. “Hindi naman, kasi mature na kami. Nag-usap naman kami and actually, tinanong niya (Neil) ako, kung gusto ko na wala siya rito kasi nga baka nga magkailangan. Sabi ko, ‘Ako, wala sa akin.’ Siya rin naman, wala rin,” kuwento ng dalaga. Hindi naman daw bad break-up ang nangyari sa kanila, “Nag-usap kami nang maayos. Ang tagal-tagal naming nag-usap. Tapos, kumain pa kami. So, talagang okay pa,” kuwento ni Bela. At dahil looking good ang dalaga kaya tinanong kung naka-move on na siya dahil almost a month pa lang sila hiwalay ni Neil, “Nasa state ako ngayon na okey pa ako dahil siguro, ang daming trabaho, hindi ko pa siya naiisip.” Ang iniisip naman ng marami ay gimik lang ang paghihiwalay nila ni Neil, “Grabe naman sa gimik, gimik na lang tayo sa labas. Hindi ko po alam, eh. Ginagawa pa ba ng mga tao ‘yan ngayon?” balik-tanong nito. Sinagot namin siya ng oo, para magkaroon ng libreng publicity sa bagong projects nila, “Hindi ko po gustong pag-usapan ako,” katwiran ni Bela. Walang maibigay na dahilan si Bela kung bakit sila nag-break ng boyfriend, “Wala namang reason, eh. Siguro, nag-iba na lang kami ng direksyon. Baka ‘yung way of thinking namin, different.” Tanong namin kung mahal pa niya ang kanyang ex, “I always love Neil, especially as a friend,” sagot ng dalaga. Hindi ba nila napag-usapan ang kasal sa loob ng apat na taong relasyon nila, “Napag-usapan din naman, parang nu’ng una nga doon na papunta, saka feeling ko bilang babae, papasok ka sa isang relasyon na iyon naman talaga ‘yung end. Iyon ang ini-expect mo, hindi naman nakipag-boyfriend ka lang dahil bored ka,” pagtatapat ng dalaga. q q q Diretso ang sumunod na tanong namin kay Bela, sila na ba ni Zanjoe Marudo na kasama niya sa seryeng My Dear Heart? Balitang sweet daw sila lagi sa taping? “Hindi po, talaga, saan (kami sweet?) Talaga? Dumalaw po kayo sa set namin, parang barkada lang kami, nagsusuntukan nga po kami ng laro,” tumawang sabi ng dalaga. Kuwento namin na may nakakitang hinihintay siya ni Zanjoe sa isang TV guesting nito gayung wala naman ganap doon ang aktor. “Hindi po ako hinintay dahil hinihintay niya ako personally. ‘Yung make-up artist niya po, ihahatid niya pauwi, e, siya rin ang nag-make-up sa akin kasi magkalapit ang bahay nila. Kayo talaga,” sangga ng aktres. Posible bang magustuhan niya si Zanjoe? “Okay naman po siya ka-trabaho. Hindi ko po nakikita right now (maging sila).” Tinanong kung likeable ba si Zanjoe para sa kanya, “Grabe po mga tanong n’yo ha, grabe po siya (sabay titig sa amin). Bilang tao po, likeable naman siya, lahat naman ng tao sa set namin, likeable.” Wala pa sa plano ng dalaga na pumasok sa bagong relasyon, “Nakakaawa naman ‘yung tao kasi wala akong time na maibibigay, nagte-taping po ako ng (My Dear Heart) ng every MWF tapos shooting kami rito ng TTHS, tapos no’ng nakaraang buwan, nag-aaral ako pag Linggo, so ngayon ko pa lang makukuha ‘yung Sunday starting tomorrow (noong Linggo). “So parang gusto ko munang i-enjoy ‘yung Sundays ko by myself, muni-muni. Hindi para lumabas o gumimik. ‘Yung Sunday ko parang gusto ko lang manood ng TV, magpa-derma, ganu’n lang,” aniya. Samantala, sobrang pinupuri ni Bela si Echo dahil napaka-perfectionist daw nito sa trabaho maski sa pinakamaliit na bagay ay binubusisi. Kaya balik-tanong namin ay kung stress ba siya sa shooting nila? “Gusto ko ng taong perfectionist, naa-amaze ako. Kaya suwerte ako na si Echo talaga, pumayag. Kasi, wala kaming naisip na ibang taong gagawa kundi siya,” sabi ng aktres. Sabi ni Jericho ay mala-“Walang Forever” ang movie nila ni Bela dahil light drama lang ito, walang mabibigat na eksena.

