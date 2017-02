Kris ayaw pa ring layuan ng kamalasan, tigang ang lovelife, wala pang career By Cristy Fermin Bandera

PINAKAMALUNGKOT na bahagi na nga ng buhay ni Kris Aquino ang nangyayari sa kanya ngayon. Wala na siyang pinagkakaabalahang programa ay wala pa siyang lovelife. Meron siyang sinasabing inspirasyon na madalas magpadala sa kanya ng mga pink na lobo, pero parang wala namang naniniwala sa kanya, ilusyunada pa nga ang salitang ibinato ng kanyang mga bashers tungkol sa mga ipino-post niya. Dati’y nakukuha ni Kris ang bawat magustuhan niya, sa isang lambing lang niya ay agad na siyang pinagbibigyan ng ABS-CBN, pero ngayon inaalat ang aktres-TV host sa pagkakaroon ng programang gustung-gusto niya. Nagsarado na para sa kanya ang pintuan ng Dos, mukhang wala ring siwang na ibinibigay sa kanya ang GMA 7 para du’n siya makapagtrabaho, nasasayang tuloy ang talento ng tinguriang Queen Of All Media. Sabi sa amin ni prop, “Ibang klaseng magbiro ang kapalaran. Sino ang mag-aakala na sa laki ng name ni Kris Aquino, e, mangyayari pala sa kanya ang ganyan? “Mabuti pa nga ang hindi kasikatang tulad niya at may work, pero siya, parang pinagtampuhan ng kapalaran si Kris. “Napakasakit ng ganito para sa kanya dahil ang tingin niya sa sarili niya, e, untouchable siya,” komento ng napapailing na si prop. Tunay na nakakalungkot. Pampublikong buhay pa naman ang nagpapaligaya kay Kris Aquino. Mas maraming tao sa kanyang paligid ay mas nabibigay sa kanya ng inspirasyon.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.