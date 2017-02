Kilalang aktres kabaligtaran ng ugali ng dyowang aktor By Cristy Fermin Bandera



MINSAN pang kinakitaan ng ugali ng mga kababayan natin ang isang magandang personalidad. Gusto na sanang maniwala ng marami na nagbago na ang kanyang ugali dahil sa mga press release ng kanyang kampo pero hindi pa rin naman pala. Ang naturalesa niya pa rin ang nangibabaw, talagang hindi na mawawala ang kanyang kamalditahan, ‘yun na siya at hindi na magbabago ang kanyang ugali dahil ‘yun na ang kakambal ng kanyang inunan nang ipanganak siya. Marami nang nakatrabahong personalidad ang isang grupong namamahala ng mga pictorial, pero kakaiba ang isang ito, siya na talaga ang reyna sa lahat ng reyna. Kuwento ng aming source, “Hindi na mabibilang ang mga artistang nakasama-nakatrabaho ng tropang ‘yun, sobrang dami na, pero very special mention ang babaeng ‘yun na hindi nila alam kung saan humuhukay ng kamalditahan niya. “Nakikiusap naman sa kanya ang mga tao para sa pakikipag-selfie, hindi naman siya basta nilalapitan lang at ginugulat, nagpapaalam naman sila. “Ang ibang nakatrabaho nila na mas sikat pa nga, e, pumapayag, umaakbay pa nga sa mga nakikipag-picture taking sa kanila, kabaligtaran naman ni ____ (pangalan ng magandang babaeng personalidad) na kung anu-anong alibi ang ginagawa para lang hindi siya maabala. “Maraming dahilan ang girl, kesyo magbibihis daw siya, kesyo may kakausapin sa phone, lahat na lang ng dahilan, e, nagamit na niya para lang matakasan ang mga nakikipag-selfie sa kanya!” kuwento ng aming impormante. Kabaligtaran kuno ng babaeng ito ng kanyang partner na maganda ang PR, marespeto at mapagmahal sa mga fans. Walang kaarte-arte sa katawan ang guwapong aktor. “Tutal naman, e, maghapon at magdamag silang magkasama kapag wala silang commitments sa labas, bakit kaya hindi pangaralan ng guy ang girl na ito? Sana, turuan niya ang babaeng ‘yun! “Kilalang-kilala n’yo siya, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday. Isa lang ang isisigaw n’yo para matumbok ng iba kung sino siya – aaaaawwwww!!!!!” pagtatapos ng aming source.

