Ellen walang arte, mapagbigay sa fans By Cristy Fermin Bandera

KABALIGTARAN ng mahiwagang babae sa ating blind item si Ellen Adarna. Puwedeng mapintasan ang sexy actress sa mga kalokahang pinaggagagawa niya sa kanyang mga pictorial pero sa totoong buhay ay maraming pumupuri sa kanya. Kung paano siya magpa-pictorial nang wala nang saplot sa kanyang katawan ay ganu’n din ang kanyang ugali, hubad na hubad sa katotohanan, magiliw ang seksing babaeng ito sa mga lumalapit sa kanya. “Nakatrabaho na namin si Ellen Adarna. Napaka-grounded ng babaeng ‘yun, walang kayabang-yabang, masarap siyang katrabaho. Galing siya sa buena familia, pero hindi mo ‘yun mapapansin, wala siyang angas, very generous siya sa panahon. “Sasabihin pa niya, ‘Itaas mo ang camera para mas maganda.’ Tinuturuan pa niya ang nakikipag-selfie sa kanya, siya pa nga kung minsan ang humahawak ng camera ng mga lumalapit sa kanya,” kuwento ng isang kaibigan namin. Hindi tuloy makuhang mainis ng mga ito sa sexy actress na kung minsan ay sumosobra na ang pagiging pasaway sa pagpo-pose. Kilalang-kilala kasi nila si Ellen Adarna. “Very frank lang talaga siya. Hindi kasi niya naging ugali ang mag-pretend. Kung ano ang ugali niya sa likod ng mga camera, makikita mo sa kanya. Pero maganda ang PR niya, saka marespeto siya,” papuri uli ng isang kasamahan sa trabaho. Kaya kung aaawwww ang maisisigaw natin para sa malditang aktres sa blind item, kay Ellen Adarna naman ay iba—wwwooowwww!!!!!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.