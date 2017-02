Pag-aagawan nina Andrea at Megan kay Dingdong bentang-benta sa mga Kapuso

SIGURADONG mag-eenjoy na naman tonight ang mga tumututok sa GMA Telebabad series na Alyas Robin Hood. E, kasi nga, muling magkukrus ang landas nina Megan Young (Sarri) at Andrea Torres (Venus) kaya umaatikabong tarayan na naman ang magaganap.

In fairness, bukod sa maaaksiyong eksena nina Dingdong Dantes sa ARH gabi-gabi pagkatapos ng Encantadia, isa pa sa talagang inaabangan ng mga manonood ay ang mga nakakalokang confrontation scene nina Andrea at Megan. Ayaw paawat ang dalawang Kapuso stars sa pabonggahan para sa kanila mapunta si Pepe (Dingdong).

Sa pagpapatuloy nga ng kuwento ngayong gabi, makikipaglaro si Venus sa mga bala ni Dean (Sid Lucero). May ibabatong mga gamit si Venus gaya ng flower vase para tamaan si Dean. Agad namang makakailag ang binata. Venus uses her martial arts moves to disarm the man, at magbubuno ang dalawa.

At habang nag-aaway sila, at nagwawala si Lola Huleng dahil sa Black Pearl Triad, napasakamay na naman ni Wilson (Dennis Padilla) ang remote ng kanyang ball explosives.

Itatakbo ni Wilson ang kanyang ping pong ball explosives, pero gagawa ng paraan si Pepe para mailayo ito. Pipundutin na ni Wilson ang remote, at sasabog ito sa malayong lugar. Maaantala tuloy ang panggugulo nina Dean, Wilson, Chino (Mark Anthony Falcon) at Llama (Michael Flores) kina Pepe.

Iyak naman nang iyak si Maggie (Cherie Gil) as she learns the truth about Dean trying to kill Julian (Dave Bornea). Habang busy ang mga pulis, she pretends to be sick, at agad siyang nakatakas.

Mawiwindang naman si Romulo (Toby Alejar) as he finds out na tumakas si Maggie. ‘Yon pala, pinuntahan ni Maggie si Mayor Cha (Ces Quesada). Nagkita na rin ulit sina Maggie at Wilson.

Dito na magkikita muli sina Venus at Sarri kasunod ang pagtataraya. Sarri brings them to a new hideout. Napunta sina Pepe, Venus, Sarri, Jekjek, Lola Huleng, Ekay, Frida, Junjun, at Leandro sa dating bahay ng Healing House Foundation. Ito ang bagong hideout nila mula sa mga tauhan ni Wilson.

As Sarri starts to prepare food para sa kanilang hapunan, magkakaroon na naman sila ng paistaran ni Venus. Pareho kasi nilang aasikasuhin si Pepe. Mahihiya naman si Pepe. Ekay says na kailangan na raw mamili ni Pepe between his two girls.

Naku, sigurado kaming pinanonood ni Marian Rivera ang Alyas Robin Hood, ano kaya ang mase-sey niya sa pag-aagawan nina Megan at Andrea sa kanyang pinakamamahal na asawa? Pero I’m sure pinagtatawanan lang ni Marian ang mga tsismis na nagseselos siya sa paglalandi nina Venus at Sarri kay Pepe.