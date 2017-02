Sigaw ng bashers kay Daniel: Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo! By Cristy Fermin Bandera

TODO pa rin ang panunuyo ni Daniel Matsunaga kay Erich Gonzales. Kung ang mga posts ng aktor ang paniniwalaan ay gustong-gusto pa rin niyang ayusin ang kung anumang problema nila ng dalagang aktres. Nakikiusap pa siya sa mga netizens na kung puwede ay huwag manghimasok sa kanilang hiwalayan, pero sa dulo ng kanyang pakiusap ay ma-tapang ang kanyang komento, “Sobra na kayo!” Nabuwisit sa Brapanese actor ang mga pinaringgan niya na sumosobra na, kaya pagkatapos nu’n ay kaliwa’t kanang bira na naman ang kanyang inabot. Pinauuwi na tuloy siya sa Brazil, du’n na lang daw siya mag-artista, hanapin na lang daw niya ang kapalaran niya sa kanilang bansa. Komento pa ng isang inis na inis sa ex nina Heart Evangelista at Erich, “Bakit kayong mga Brazilian, ginagawa n’yong tambakan ang Pilipinas? Dito kayo nagsisiksikan, e, wala naman kayong maipagmamalaking talent kundi ang itsura n’yo lang? Nakakaloka! Pinersonal na talaga ng iba si Daniel Matsunaga. Pati raw ang kanyang pamilya ay nandito na dahil sa pag-asang sisikat siya rito sa Pilipinas. Hirit naman ng isa pa, “How true na kasi naman, sobrang umaasa ka lang sa girlfriend mo. Ano ito, lokohan?”

