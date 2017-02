Bansuting female celebrity maangas, walang utang na loob By Cristy Fermin Bandera

MARAMING naaangasan sa isang female personality na kung makaasta ay akala mo napakatangkad niya pero kakapiranggot lang naman. Napakalaki na kuno ng kanyang ipinagbago, naaalala tuloy ng marami ang isang paslit na bata na marespeto sa mga nakatatanda at walang kaere-ere, kumpara sa kanyang asta ngayon na parang kanya na ang mundo. “Mayabang siya, akala mo naman kung sino, e, kakapiranggot nga lang siya! Magpatangkad muna kaya siya bago magmaangas? “Akala mo naman kung sino siyang sikat, e, nakatiyempo lang naman siya nu’n ng isang kanta na bumuhay uli sa career niya!” komento ng isang source. Sabi naman ng isa pa, “At walang sacred cow para sa kanya, ha? Pati ang mga taong napakalaki ng milagrong ginawa sa buhay at career niya, e, kinakatalo rin niya! “Ano ba ang ipinagmamalaki ng mayabang na female personality na ‘yun? Tantanan na niya ang pagporma nang hindi tama, hindi siya macho, ‘no! “Akala mo naman napakarami niya nang alam, nakarelasyon niya lang ang isang babaeng mahilig makisawsaw sa mga issue ng bayan, e, nagkakaganyan na rin siya! “Naku, magsama silang dalawa, bagay na bagay nga sila sa isa’t isa!” nakataas naman ang kilay na komento ng isang impormante. Umiikot ngayon ang kuwento na sinita ng isang taong may napakalaking naitulong sa kanya ang bansuting female personality. Ipinaalala lang naman nito sa kanya ang payak niyang nakaraan. Patuloy ng aming source, “Kundi pa pala siya sinita ng taong ‘yun at pinaalalahanan na hindi dapat kinakagat ang mga kamay na nagpala sa kanya, e, magmamatigas pa rin siya! “Napakaangas talaga niya, maere, maporma, para namang six-footer siya, e, hindi nga siya umangat sa lupa sa kabansutan niya! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, painumin n’yo nga ng gamot na pampatangkad ang hitad na babaeng ‘yan!” pagtatapos ng aming impormante.

