Ellen Adarna tinalakan ang mga basher: Wala kayong karapatang husgahan ako! By Cristy Fermin

PATOLAH rin ang pinagpipistahang kalampagin ngayon ng mga bashers na si Ellen Adarna. Wala rin siyang pinalalampas, mas mataray pa nga siya sa mga bashers, sarkastiko ang kanyang mga upak! Wala kasing naniniwala na mula siya sa isang kilalang angkan ng mayaman sa Cebu City, kinukuwestiyon ng marami ang kanyang pinagsasasabi at pinaggagagawa, hindi raw ‘yun ugali ng isang galing sa alta sosyedad. Nagalit ang Lola Ellen n’yo! Hindi raw siya kilala ng mga trolls na ‘yan, kaya walang karapatang manghusga ang mga ito sa kanyang pagkatao, kung anu-anong salita pa ang pinakawalan niya para ilarawan ang mga taong namba-bash sa kanya. Ang mga ginagawa ni Ellen Adarna ay totoo namang kapansin-pansin, para kasing wala siyang pakialam sa mundo, pero kung ang kanyang ugali ang pagdidiskitahan ay maraming aalma. Mabait daw kasi si Ellen, marespeto, marunong makibagay sa lahat ng mga taong nakakasalamuha niya sa kabila ng estado ng buhay na pinagmulan niya. Pinupuri ang sexy star ng kanyang mga katrabaho at kapwa artista, talaga lang daw masyado siyang liberated, pero mabuting tao siya. Malayo raw ang totoong pagkatao ni Ellen Adarna sa mga pinaggagagawa niyang akto, lalo na sa mga pictorial niya na halos wala na siyang iniiwan para sa imahinasyon ng ibang tao, magkaibang personalidad daw meron si Ellen Adarna. Okey!

