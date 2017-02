Ai Ai inspirasyon ang love story nina Vic at Pauleen By Jun Nardo Bandera



NAGSILBING batayan ni Ai Ai delas Alas ang kuwento ng pagmamahalan nina Vic Sotto at Pauleen Luna sa isang magazine kaya nasabi niyang magtatagal ang love story nila ng boyfriend na si Gerald Sibayan. As we all know, malayo ang age gap ng dalawang couple pero tumagal ang relasyon nila. “‘Yun kasi ang age niya na lumalabas, party-party pero si Gerald, hindi palalabas. Hindi siya mahilig sa party. ‘Yun ang sinasabi ko na para sa ‘yo. Kasi ang binigay sa akin ni Lord, palalabas, party-party, it will not work,” rason ni Ai Ai nang makausap ng press kaugnay ng Valentine show niyang “#HugotPlaylist” sa Feb. 14 sa Kia Theater kasama sina Ogie Alcasid, Erik Santos at Solenn Heussaff. Hindi raw siya nakibagay sa ugali ni Gerald. Nagkataon lang na walang hilig ang boyfriend sa mga gimik, “Tapos ako ngayon, tahimik na ako. Nagkukulay-kulay lang ako. Hindi na rin ako pa-party. ‘Yun naman ang gusto niya sa isang babae. Hindi palalabas. So nagsu-swak talaga. “Siyempre kung kaedad ko ang karelasyon niya, sa edad niya, magpa-party-party ‘yon. Lalabas. Naninigarilyo. Ayaw niya ‘yon, eh. Conservative kasi ‘yon eh,” dahilan pa niya. Kapwa raw silang nagsasabihan ng “I love you!” maging sa text. “Walang nagbago,” ani Ai Ai. “Kung ano ‘yung minahal niya sa akin, minahal ko sa kanya, ganoon pa rin. Pag tumatagal, mas lalong nagiging okay,” sey pa ng Reyna ng Komedya. Alam nga ng publiko na Papal Awardee na siya. Nag-set lang siya ng limitasyon kapag nagsu-show, “‘Yung mga sobrang green, hindi na. Saka ‘yung kulang na lang maghubad ako sa costume, waley na. Pero hindi ako patatalo kay Solenn!” saad niya. Komo si Ogie Alcasid ang producer ng Valentine show nila at pinsan pa niya, malaki ba ang bayad sa kanyaa? “Tama lang! Ha! Ha! Ha! Hindi masyadong malaki. Hindi rin masyadong mababa! Medium lang! Ha! Ha! Ha!” deklara ni Ai Ai.

