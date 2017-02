Ellen reyna ng tomaan, pinatutumba sa inuman pati mga lalaki By Cristy Fermin Bandera

ANG dami-daming namba-bash ngayon kay Ellen Adarna. Parang lahat ng komentong mababasa mo ay halos magbitin na nang patiwarik sa sexy star sa kanyang mga ginagawa. May mga namimintas, may mga nanunumbat, kung ano-ano ang itinatawag nila sa sexy star na walang pakialam sa mundo kung maghubad. Ano raw ba ang problema ni Ellen Adarna? Nagpapapansin lang daw ba siya, gumagawa lang daw ba siya ng kakaibang atake, para mapag-usapan siya? Sa totoo lang ay nakakaloka naman talaga ang babaeng ito na kung makapaghubad ay para lang siyang umiinom ng kape sa umaga. Wala lang, wala siyang pakialam, basta maghuhubad lang siya dahil ‘yun ang gusto niya. May mga nagtatanong tuloy kung may mga magulang pa ba si Ellen Adarna? Wala raw bang magawa ang pamilya niya para medyo kinisin niya naman ang mga pinaggagagawa niyang paglalantad ng kanyang katawan? Ang pamilya ni Ellen Adarna ang may-ari ng chain of hotels sa Cebu City, mayamang pamilya ang kanyang pinagmulan, hindi nga lang ‘yun halata dahil kakaiba ang kanyang mga ginagawa. Ayon sa mga kuwento sa kanilang probinsiya, teenager pa lang daw ang sexy star ay ganyan na talaga siya, napakalakas niyang uminom, pinatutumba niya sa inuman kahit ang mga kalalakihang katomaan niya, para raw alulod ang lalamunan ni Ellen Adarna sa lakas niyang uminom ng alak.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.