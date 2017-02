Guwapong hunk actor kung anu-anong mga ritwal ang ginagawa sa loob ng cr By Cristy Fermin Bandera

TAWA nang tawa ang aming impormante dahil sa mga kuwento ng kaartehan ng isang hunk actor. Impernes, guwapo siya at makinis, maganda ang tindig ng aktor na ito, kaya lang ay maraming kaartehang istorya tungkol sa kanya, kaya palagi siyang pinagpipistahan. Nu’n lang naniwala ang aming source sa mga kuwentong naririnig nito na ginagawang dressing room ng hunk actor ang espas-yong dapat ay pinagpapahingahan nila ng kanyang mga kasamahang artista. Napakarami kasi niyang bitbit na kagamitan, halos maokupa na ng kanyang mga maleta ang buong tent, kaya nahihirapang kumilos ang mga kasamahan niyang personalidad. Kuwento ng aming impormante, “Kahit kasi konting stuff lang niya ang kailangan sa taping, e, nagdadala siya nang sobra-sobra. Pero tama naman siya, kundi puwede ang dala niya, meron pa siyang nakareserba. “Nakatago lang ‘yun sa mga dala-dala niyang maleta at plastic bin, ang dami niyang reserba, pero nang-aabala naman siya ng ibang tao dahil halos siya na lang ang nag-ookupa sa tent,” napapailing na kuwento ng aming source. Totoo rin kuno na kung gagamit ka ng CR ay unahan mo na ang hunk actor dahil kapag siya ang naunang gumamit ay siguradong maiinip ang mga susunod sa kanya. “Ano kaya ang ginagawa niya sa loob ng CR? May milagro kaya siyang ginagawa du’n? Nakakaloka, nalaman namin na kaya pala super-tagal siya sa CR, e, dahil sa dami ng mga ginagawa niyang ritwal! “Kailangan pala niyang kiskisin ng calamansi ang buong katawan niya, lalo na ang mga paa niya, para malinis na malinis ang balat niya. Meron din siyang bitbit na yelo, ibinababad pala niya ang face niya sa ice, para kuno firm na firm ang balat niya at sarado ang mga pores niya. “Nakakaloka ang mga ginagawa niyang ritwal, ‘no! daig pa niya ang babae, kaya Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, lagyan n’yo nga ng X ang pangalan ng maarteng hunk actor na ‘yan!” pagtatapos ng aming impormante.

