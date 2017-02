Zaijian Jaranilla, Belle Mariano young lovers sa MMK Bandera

DALAWANG kabataang maagang umibig ngunit lumaking magkaiba na ang hangarin sa buhay ang matutunghayan ngayong Sabado sa Maalaala Mo Kaya. Matalik na magkaibigan sina Sandra (Belle Mariano) at Mart (Zaijian Jaranilla) kahit na tuwing bakasyon lang sila nagkikita. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaibigan nila ay mauuwi sa pag-iibigan sa kabila ng kanilang murang edad. Kahit pa lumipat si Sandra sa Bulacan kasama ang kanyang lola, nanatili parin silang konektado at nagmamahalan. Nagbago ang lahat nang hindi na nagagampanan ni Mart ang mga tungkulin niya bilang boyfriend ni Sandra. Sinubukan ng dalagita na ayusin ang problema nila ngunit binalewala lang ito ni Mart. Hanggang sa nagpasya na nga si Sandra na hiwalayan na si Mart at sa pamamagitan ng liham ay ipinahayag niya sa binatilyo ang kanyang pagmamahal at kagustuhang makasama pa rin siyang muli pagdating ng panahon. Mapagtanto kaya ni Mart na mahal pa niya si Sandra? Muli pa kayang magkrus ang mga landas at puso nila? Makakasama sa MMK episode na ito sina Yayo Aguila, Ricardo Cepeda, Sofia Andres,Diego Loyzaga, Alexa Macanan, Nathaniel Britt at Raquel Montessa, sa direksyon ni Raz dela Torre at sa panunulat ni Benson Logronio. Ang MMK ay pinamumunuan ng Star Creatives COO na si Malou Santos. Abangan ang longest-running drama anthology sa Asya, ang MMK, tuwing Sabado ng gabi sa ABS-CBN.

