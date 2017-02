Kilalang aktres matindi ang sikmura sa alak, kinse anyos pa lang lasengga na By Cristy Fermin Bandera

HINDI na pala nakapagtataka kung bakit walang pakialam sa mundo ang isang kilalang female personality. Para kasing inaangkin na niya ang daigdig, hubad kung hubad ang kanyang drama, keber siya sa kahit anong sinasabi ng ibang tao sa pagbubuyangyang niya ng kanyang katawan. Para na lang siyang kumakain ng butong-pakwan sa kanyang mga pictorial, ang mga tao pa ngang nakamasid sa kanyang kahubaran ang nahihiyang tumingin, ganu’n katindi ang babaeng ito. May isang source na nakakakilala sa kanya nang mula ulo hanggang paa, may kuwento ang impormante tungkol sa kabataan ng female personality, heto ang kanyang sabi. “Alam n’yo ba na hindi na nakakagulat ang mga pinaggagagawa niya? Sus, malaking problema na siya nu’n ng mga magulang niya! Saan ka makakakita ng babaeng kinse anyos pa lang, e, lasengga na? “Tama, fifteen years old pa si ____ (pangalan ng sexy actress), e, pinoproblema na siya ng parents niya. Mahilig na siyang uminom, tomador na siya sa ganu’ng kabatang edad! “Palibhasa, anak-mayaman, dinadala pa nga niya sa house nila ang mga drinking partners niya. Du’n sila mamam nang mamam, hanggang sa gumapang na silang lahat sa kalasingan! “Pero kumustahin n’yo ang ating bida, nakahiga na sa kalanguan ang mga kasama niya, pero siya, nakatayo pa, tumatagay pa!” natatawang kuwento ng aming source. Hanggang sa ipinatapon pa siya sa ibang bansa ng kanyang pamilya, baka raw sakaling tumino siya, baka sakaling sa pagbabalik niya ay bagong tao na siya. “Mas lumala pa ang lowkah! E, napakalamig kasi naman sa bansang tinirhan niya, kaya ayun, lalo siyang lumakas uminom! At kapag lango na ang lola n’yo, e, wala na siyang pakialam sa mundo! “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, ayan na ang bato! Sigaw na kayong dalawa, Adarna!!!!” tawa nang tawang kuwento ng aming source.

