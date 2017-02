Horoscope, February 02, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Lakas ng loob ang kailangan para umunlad. Sa pinansyal, hindi kailangang mabahiran ng takot ang pag hahangad na yumaman. Sa pag-ibig tuloy ang mga nakasasabik na paglalakbay sa malalayong lugar habang kasama ag minamahal. Mapalad ang 1, 13, 22, 31, 34, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kirata-Pulkasa-Om.” Green at red ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Sa taong ito ng 2017 mag-isip munang mabuti bago mag-invest ng malaking halaga. Sa pag-ibig, iwasang manaig ang immoral na relasyon upang hindi mapahamak. Mapalad ang 3, 17, 27, 38, 42 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam.” Pink at lilac ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Sa pinansiyal, hindi palakihan ng suweldo ang labanan, kundi paramihan ng ipon. Sa pag-ibig kung sino ang maraming pera, siya ang higit na mas magiging maligaya. Mapalad ang 6, 10, 23, 25, 34, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Maroon at beige ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Sa taong ito ng 2017 iwasang makipag-tsismisan, kailangan ang pagkilos upang umunlad. Sa pag-ibig, ginigininaw ang minamahal, mamayang gabi yakapin siya. Mapalad ang 5, 14, 26, 37, 46 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Visnu-Om.” Gold at orange ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Sa pananalapi, ang personal mong kaligayahan ang dapat mong iprioridad. Sa pag-ibig, hindi dapat sundin ang mga maling pinapagawa ng kasuyo. Mapalad ang 2, 16, 25, 35, 46 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Vasudeva-Vedanta-Sutra-Om.” Pink at red ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Upang suwertehin tiyaking ang bintana ng inyong bahay ay nakaharap sa silangan. Sa ganyang paraan, mabilis na papasok ang salapi at sa pag-ibig, maligayang pagmamahalan ang mananahan sa pamilya. Mapalad ang 4, 17, 27, 35, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Harin-Aum-Haram.” Green at purple ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Sa taong 2017 wag pairalin ang hina ng loo. Lalakas ang iyong loob at susuwertehin ka kung magsusuot ng silver na alahas. Sa pag-ibig, isang masarap na relasyon ang iyong maaakit. Sa pinansyal lalong madadagdagan ang kinikita. Mapalad ang 5, 9, 23, 31, 37, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Anilam-Artam-Om.” White at blue ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Panahon na upang makinig ng paborito musika upang umaliwalas ang pakiramdam. Isa-isang magbabalik sa ala-ala ang masasayang lumipas. Sa pinansyal aangat ang income habang payapa ang isipan. Mapalad ang 6, 18, 27, 30, 33 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agne-Aum-Manu-Om.” Bukod sa red ang pink ay buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pag-ibig, tuparin ang ipinangako sa minamahal. Sa pinansiyal, iwasang magpabago-bago ng pasya upang wag masira ang kontrata. Mapalad ang 7, 13, 22, 34, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Vajur-Veda-Om.” Yellow at lilac ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Ang tinitibok ng puso ang sa iyo ay magpapaligaya. Maghanap ng taong mabait na may pinag-aralan, siya ang ibigin mo. Kapag ang puso’y nagmamahal, kusang maaakit ang suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 3, 6, 24, 33 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Krato-Joviyo-Om.” Violet at red ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa pinansiyal, singilin ng mahigpit ang mga taong sa iyo ay may pagkakautang. Sa pag-ibig, hindi mo ba alam, habang nagsusungit ka, lalo ka namang gumaganda? Mapalad ang 3, 18, 24, 27, 39 at 489. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mayena-Patrena-Om.” Orange at lilac ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Alalahanin mong hindi makakapagdagdag ng income ang lihim na sama ng loob, ngayon na patawarin ang sa iyo ay may mga kasalanan. Sa pag-ibig, kung sino ang iyong kinaiinisan, siya pa ang unti-unting mapapamahal sa iyo. Mapalad ang 1, 19, 28, 31, 33 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Param-Prana-Prisada-Om.” Green at yellow ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Kulang ka sa libido! Lagyan ng libog ang anomang ginagawa. Sa pananalapi, lagyan ng lambing ang pag-aalok ng kalakal. Sa pag-ibig, landiin ang minamahal upang muling uminit ang nanlalamig na relasyon. Mapalad ang 7, 16, 34, 39, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Kurvan-Adhenan-Jana-Om.” Green at maroon ang buenas.

