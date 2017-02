Valentine na wala pa ring girlfriend (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Gerald ng Balangasan District,

Pagadian City

Problema:

1. Umabot po ako ng edad 27 years old sa darating na February 7 ng hindi man lang nakaranas magkaroon ng seryoso at totohanang girlfriend. Minsan ay nagkaroon na ako ng ka-relasyon kaya lang fling lang ang nangyari, umabot lang ng two weeks pagkatapos ay nagka-break na po kami. Sa ngayon po ay may nililigawan ako kaya lang sa halip na pagpakitaan nya ako ng maganda sinusungitan nya po ako. Iniisip kong baka sinusubok nga lang ako.

2. Dapat ko pa bang ituloy ang panliligaw ko sa kanya, kasi sabi nila kapag may tiyaga ay may nilaga? Siya na kaya ang unang magiging GF ko? At kung naman siya sino po kaya ang babaing una at huli kong mamahalin at kailan kaya siya darating wish ko nga po sana sa taong ito ng 2017 ay magka-girlfriend na ako?

Umaasa,

Gerald ng Pagadian City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign nong Aquarius (Illustration 1.) ang nagsasabing kung hindi naman isinilang sa zodiac sign na Libra o kaya’y Gemini ang babaing kasalukuyan mong inaaturga, mas mainam pang itigil mo na ang panliligaw sa kanya, sa halip, hintayin mo ang pagdating ng dalaang babae sa buhay mo sa taong ding ito ng 2017 na may zodiac sign na Gemini at Libra.

Numerology:

Ang birth date mong 7 ay nagsasabing mahiyain ka, kaya kakaunti lang ang nagiging girlfriend at kaibigan mong babae. Ganon paman, sa taong ito ng 2017, dalawang babae na isinilang sa petsang 19 at 20 ang iyong magiging kaibigan at isa sa kanila ang iyong magiging girlfriend.

Luscher Color Test:

Upang suwertehin ka sa larangan ng pag-ibig lagi kang magsuot ng kulay na berde at itim. Sa nasabing kulay may maganda at positibong kapalarang darating.

Huling payo at paalala:

Gerald ayon sa iyong kapalaran, kahit manligaw ka ng manligaw o hindi, kusa namang darating sa iyong buhay sa taong ito ng 2017 ang dalawang babae na nakasuot ng kulay berde at asul. Kung saan, matapos ang inyong pagtatagpo sa buwan ng Pebrero sa taon ding ito ng 2017, yong babaing naka-berde ang mananatili at magiging una at huling girlfriend mo na sa bandang huli ay siya na ring makakasama mo sa pagbuo ng isang maligaya at pang habang buhay na pamilya.

