Ser Chief naetsapwera dahil sa pag-eksena ni Ian Veneracion By Cristy Fermin Bandera

TINAKLUBAN ng popularidad ngayon ni Ian Veneracion ang nabigyan ng pagkakataong makilala kahit pa medyo may edad nang si Richard Yap. Biglang nawala si Papa Chen, si Ian ang bukambibig ngayon ng mga fans, lalo na ng mga kababayan nating kababaihang propesyonal na tumututok sa kanilang tambalan ngayon ni Bea Alonzo. Sabi ng isang kaibigan naming lampas singkuwenta na ang edad, “Napakaguwapo ni Ian! Kahit pa tilad-tilarin mo ang bawat part ng mukha niya, napakaguwapo niya pa rin. Ang lakas-lakas ng appeal niya. “Ewan ko ba naman! Hindi naman siya heartthrob, pero siya ang kuwentuhan naming magkakaopisina sa umaga! Isa lang ang topic namin, ang series nila ni Bea, pero si Ian ang inaabangan namin sa A Love To Last! “Kung kailan naman hindi na bagets si Ian, e, saka bumango ang career niya. Nakakakilig ang kuwento, kinikilig kami ng mga officemates ko kay Ian Veneracion!” tuwang-tuwang kuwento ng aming kaibigan.

Hindi umeeksena ang misis ni Ian sa kanyang career, nakamasid lang ito, kaligayahan na ng misis ng aktor ang makitang marami siyang napapasaya. Reaksiyon naman ng isa pa naming kausap, “Naku, pakialam ko ba sa mga bagets na kinakikiligan ng mga anak kong dalaga! Wala akong keber du’n! Ang inaabangan ko, e, si Ian Veneracion! Akin lang ang TV kapag oras na ng series nila ni Bea!”

