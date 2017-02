Sikat na young actress nagrebelde dahil sa pakialamerang nanay; nagdyowa ng matanda By Cristy Fermin Bandera



BAKIT kaya sa kabila ng pagdedenay ng isang young actress na nakarelasyon niya nu’n ang isang male personality ay ‘yun pa rin ang pinagpipistahan sa mga umpukan ng mismong mga ka-network nila? Naging kontrobersiyal nu’n ang kuwento ng kanilang relasyon. Anumang pigil ang gawin ng ina ng young actress ay wala itong nagawa, kumawala pa rin ang emosyon ng anak nito, na sinamantala naman ng lalaki. ‘Yun ang mga panahon ng pagrerebelde ng batang aktres, masyado siyang naburyong sa sitwasyon na siya ang nagiging poste ng kanilang pamilya, samantalang mas malalakas pa sa kalabaw ang mga miyembro ng kanilang lahi. “Maaga kasi siyang nasalang sa pagtatrabaho, ni hindi nga niya naranasan ang pagiging bata. Sa halip na laruan, e, career agad ang inatupag ni ____ (pangalan ng magandang young actress). “Ayaw siyang paligawan ng parents niya, natatakot kasi sila na baka kapag na-in-love ang girl, e, bigla na lang mag-asawa at mawalan sila ng alkansiya. “Hinigpitan nila nang todo ang girl, kaya ayun, kung ano ang ayaw nila, e, ‘yun ang ginawa ng anak nila! Talagang nakipagrelasyon ang girl sa mas nakatatanda sa kanya, ‘yung parang tatay na lang niya ang pinili niya,” simulang kuwento ng aming source. ‘Yun ang naging bulung-bulungan sa istasyong pinagtatrabahuhan ng young actress, denay nang denay ang kanyang ina, pero maraming nakakaalam na nalulusutan ito ng kanyang mahal na iha. “May gusto kasi si mommy para sa anak niya, pero hindi seryosohan ‘yun, pang-promo lang, career rin ang nasa utak ni madir. Pero ayaw naman ng bagets sa gusto ng mommy niya, ang ka-close niyang kuya kuno ang mahal niya. “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, neneng-nene pa nu’n ang girl, may gatas pa sa labi, mabuti na lang at naawat agad sa dodo ang young actress!” nakairap na kuwento ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.