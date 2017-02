Kapuso stars sumugod sa Ati-Atihan, Sinulog at Dinagyang

MULI na namang nakisaya ang GMA Network ngayong taon sa selebrasyon ng tatlo sa pinakamalaking festivals sa bansa—ang Ati-Atihan, Sinulog at Dinagyang Festivals.

Sa isang month-long celebration ng pagbibigay-pugay kay Sto. Niño, back-to-back mall shows ang inihatid ng GMA para sa mga Kapusong Aklanon, Cebuano at Ilonggo kasama ang cast ng Meant To Be, Ika-6 Na Utos at Pinulot Ka Lang Sa Lupa.

Hindi mapigilan ng Kapuso stars na matuwa nang husto sa naging mainit na pagtanggap sa kanila ng kanilang fans.

“Sobrang hindi namin in-expect ang warm welcome sa amin ng mga Kapusong Cebuano and Kapusong Ilonggo dahil, every year naman eh maraming Kapuso artists ang pumupunta sa kanila para i-celebrate ang Sinulog at Dinagyang. Kaya nakaka-overwhelm at nakakataba ng puso na ganu’n pa rin kainit ang pagtanggap sa amin,” sabi ni Meant To Be star Barbie Forteza.

Hindi rin inasahan ni Ken Chan, isa sa mga leading man ni Barbie sa Meant To Be, ang pagdagsa ng mga tao sa kanilang mall show sa Robinsons Place Iloilo na umabot ng 8,000 katao noong Jan. 21, “Nagpapasalamat kami sa mainit na pagtanggap sa amin. Ang sarap mag-perform,” ani Ken.

Kasama rin sina sina Jak Roberto, Ivan Dorschner, Addy Raj at Mika dela Cruz sa back-to-back mall shows sa Gaisano Capital Island Mall Mactan at SM City Cebu, para sa pagdiriwang ng Sinulog kamakailan.

Nakibahagi rin ang Meant To Be cast sa Grand Sinulog Parade kasama sina Alden Richards at Maine Mendoza na bida sa bagong inaabangang serye na Destined To Be Yours. Naroon din sina Jennylyn Mercado at Gil Cuerva, na bibida naman sa Pinoy remake ng hit Koreanovela na My Love From The Star. Mahigit 1.5 million tao ang dumalo sa nasabing parade habang libu-libong fans naman ang nakisaya sa mga Kapuso mall shows.

“Second time namin (sa Cebu) sa Sinulog. At hindi kami magsasawa na mag-promote lagi du’n,” pag-amin ni Jak.

Masayang-masaya rin ang bagong Kapuso heartthrob na si Ivan dahil nakita niya ang kanilang fans in person, “Kasi du’n lang namin nafi-feel mismo ‘yung response ng tao. Kasi syempre parati kaming nasa set, di ba? Iba na rin ‘yung sa tunay buhay,” aniya pa.

Isang bagong karanasan naman para kay Addy ang Sinulog at Dinagyang, “This was the first time that I did a festival here. And to be honest, I’ve never seen so many people in one place, in my whole life. It was surely overwhelming.”

Kasama rin ang cast ng Ika-6 Na Utos na sina Sunshine Dizon, Gabby Concepcion at Ryza Cenon, na nagpasaya sa kanilang fans sa Cebu at Iloilo noong Jan. 14 at Jan. 22, “It was a very memorable experience,” pahayag ni Sunshine.

q q q

Hindi naman pinalagpas ng cast ng Afternoon Prime series na Pinulot Ka Lang Sa Lupa ang pagkakataong mapasaya ang kanilang fans. Katunayan naging bahagi ang mga bida ng show sa lahat ng festivals.

Pinainit ni Asia’s Pop Sweetheart Julie Anne San Jose ang pagdiriwang ng Ati-Atihan Festival Kapuso Fiesta sa Pastrana Park, Aklan noong Jan. 10 kasama ang kanyang co-star na si Martin del Rosario.

Nakibahagi rin sa Ati-Atihan Festival ang Kapuso singer na si James Wright na dumalo sa Mutya It Kalibo Coronation Night.

Samantala, full-force ang bida ng Pinulot Ka Lang Sa Lupa na sina Julie Anne, Benjamin Alves, LJ Reyes at Martin sa pagpapaligaya sa mga Cebuano sa The Terraces, Ayala Center, Cebu para sa pagdiriwang ng Sinulog Festival.

Magkasama ring nagtanghal si Julie Anne at si Martin sa sa Robinsons Place Jaro sa Iloilo noong Jan. 20 para naman sa Dinagyang Festival.