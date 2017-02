Death penalty bill umusad na sa Kamara By Leifbilly Begas Bandera

Sinimulan na ang pagtalakay sa death penalty bill (House bill 4727) sa plenaryo ng Kamara de Representantes.

Unang nagbigay ng sponsorship speech si House deputy speaker Fredenil Castro upang bigyan ng katwiran ang pangangailangan na ibalik ang pinakamabigat na parusa.

“Kung wala ang kaparusahang kamatayan, hahayaan ba natin na pagpiyestahan ng mga salot na kriminal ang ating taong bayan, magpasasa sa paglabag ng ating bansa at kaayusan na walang pakundangan at kinatatakutan, bulabugin ang kapayapaan at tahimik at matiwasay na pamumuhay ng taong bayan?” ani Castro.

Binalikan ni Castro ang mga karumaldumal na krimen gaya ng upang bigyang katwiran ang death penalty.

“Kaya’t kung ang isang tao ay maging mapanganib at nakakahawa sa komunidad, sa kadahilanan ng ilang mga kasalanan, kapuri-puri at kalamangan na siya’y mamatay upang pangalagaan ang kapakanan ng lahat,” ani Castro.

Iginiit ni Castro na ang pagbalik ng parusang kamatayan ay para sa kapakanan ng komunidad.

“Gayunpaman, ang karapatang ito ay kabilang lamang para sa isang ipinagkatiwalaan sa pag-aalaga ng buong komunidad — katulad ng isang doktor na maaaring putulin ang isang nahawaang paa, dahil siya ay ipinagkatiwalaan sa pag-aalaga ng kalusugan ng buong katawan.”

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.