2 kilalang aktres nag-aaway dahil sa titulong 'Retoke Queen' By Cristy Fermin



HANGGANG ngayon pala ay hindi pa rin humuhupa ang pagkokontrahan ng dalawang maganda at kilalang babaeng personalidad. Sa talikuran ay may nasasabi pa ring hindi kagandahan ang dalawa tungkol sa isa’t isa. Pero mas matatalim ang salita ni Actress A patungkol kay Actress B, nagbibigay rin ng reaksiyon si Actress B tungkol sa mga nakararating na komento ni Actress A patungkol sa kanya, pero simple lang ‘yun. Pareho silang maganda, parehong popular, pareho ring maayos na ang buhay ngayon. Pero hindi talaga sila nagkikita nang mata-sa-mata, nag-iiwasan pa nga sila sa mga okasyon, ganu’n kalayo ang loob nila sa isa’t isa. Kuwento ng aming source, “Kung tutuusin, e, tapos na para kay Actress B ang lahat, kaya lang, marami pa ring nakararating na kuwento sa kanya tungkol sa mga pamimintas sa kanya ni Actress A. “Du’n lang siya naiinis, bakit hanggang ngayon, e, binibira pa rin siya nang talikuran ng girl, samantalang wala na naman siyang sinasabi against her co-star. ‘Yun lang ang ipinagtataka ni ______ (pangalan ni Actress B). “Sana raw, e, maging masaya na lang si Actress A sa buhay niya, tutal naman, e, nakahiga na siya sa salapi ngayon, kaya ano pa bang security cushion ang kailangan niya?” nagtatanong-nag-oopinyon na kuwento ng aming source. Tungkol lang sa kagandahan ang naging argumento nila, may parinig kasi si Actress A na produkto lang ng siyensiya ang ganda ni Actress B, isang bagay na tinutulan naman ng magandang aktres. “Hindi kasi masyadong vain si Actress B. Kung ano ang kagandahang meron siya, e, okey na sa kanya ‘yun! Pagtabihin n’yo nga sila kung sino ang lilitaw na produkto lang ng salamat po, doktor ang beauty? “Aysus, naman! Kailangan pa bang i-memorize kung sino sa kanilang dalawa ang mahilig magparetoke? Sino ba sa kanila ang umaasa lang sa siyensiya, sige nga? “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, obvious na obvious naman kung sino, di ba?” pagtatapos ng aming impormante.

