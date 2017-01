Nagkakaedad na aktres mabenta pa rin sa mga bagets By Cristy Fermin Bandera

WALANG dudang napakalakas ng sex appeal ng isang female personality. Kung lakas ng kaway sa mga kalalakihan ang pag-uusapan ay walang makakakabog sa kanya. Kahit mga bagets ay siya ang iniilusyong makasama nang kahit ilang oras lang, glorya na ‘yun sa mga bagets, ganu’n katindi ang appeal ng nagkakaedad nang aktres. Pero alam kaya ng mga kalalakihang nagkakagusto sa kanya na kung gaano kalakas ang kanyang sex appeal ay ganu’n din kalakas ang pagiging sumpungin ng aktres? Tantrumera nga ang tawag sa kanya ng mga production people na nakakatrabaho niya, sumpungin, dahil mahirap ispilengin ang kanyang ugali. Kuwento ng aming source, “Maarte talaga siya! Promise! Sobrang arte niya! Kung maaarte ang mga youngstars ngayon, e, mas maarte pa siya! “Pabagu-bago ang takbo ng utak niya. Minsan, nagugutom daw siya. Gusto raw muna niyang kumain bago siya sumalang sa una niyang take. Natural, naghanda naman ang production ng kakainin niya. “Aba, nu’ng ibinibigay na sa kanya ng utility ang food, e, nag-inarte na naman ang lola n’yo! Hindi na raw siya nagugutom, inaantok daw pala siya! “Du’n na pumalag ang isang staff, hindi siya puwedeng matulog dahil kapag natulog siya, e, napakahirap niyang gisingin! Ginawa na niya ‘yun minsan at namroblema ang staff sa kanya! “Didilat siya, pero matutulog na naman, hanggang sa halos hindi na umuusad ang taping nang dahil lang sa kanya. May kaartehan talaga siya. Feeling kasi niya, e, teenager pa siya. Hindi naman bagay sa kanya ang pag-iinarte, considering na hindi na siya bagets, ‘no! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, alisin n’yo nga ang tantrums ng babaeng ‘yun! Please, alisin n’yo!” pagtatapos ng aming source.

