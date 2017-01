Rigodon ng mga magdyowa sa mga teleserye ng ABS-CBN By Ambet Nabus Bandera

HINDI talaga maiiwasan sa showbiz ang laging itanong sa mga nagkaroon ng karelasyong kapwa-artista, ang tungkol sa kanilang present status. At siyempre, dapat naka-segue iyan sa mga current projects nila dahil mas magandang pag-usapan kapag may mga emote na ganyan. Kaya nga hindi natin masisisi si Aljur halimbawa kung mag-react man siya na umano’y nagagamit sa promo ng Encantadia ang isyu sa kanila ni Kylie. Nangyari rin iyan kay Angeline Quinto na biglang nabuking sa show ni Kuya Boy Abunda ang noo’y ina-avoid niyang isyu sa kanila ni Coco Martin. Currently ay showing at malakas sa takilya ang “Foolish Love” movie niya with Jake Cuenca. At dahil sagad-sagaran na rin ang promo ng upcoming teleserye ni Maja Salvador, aba’y kahit ang noon pang isyu nila ni Gerald Anderson ay nauungkat din. Hindi nga namin maunawaan kung bakit pati yung pagiging “first” ni Bea Alonzo sa dating BF ay kanya pang binanggit ngayong nagkakamabutihan na nga uli sina Ge at Bea. At para ma-sustain marahil ang “ingay” sa mga past lovelife nila, eto ka’t biglang tetestingin sa A Love To Last si Xian Lim, bilang kababata ni Bea sa soap. Kung kakagatin nga naman ito ng mga manonood at magbibigay ito ng additional conflict-kilig sa ngayo’y love tandem ni Bea kay Ian Veneracion, aba’y hindi malayong maging regular ang role ni Xian sa serye. At siyempre pa, alam nating lahat na magbabalik-tambalan sina Ge at Kim Chiu, na susubukan ngang ihiwalay sa tandem nila ni Xian. Kaya kung tutuusin, iikot lang sa mga relasyon nila, past man o present ang kapalaran ng mga teleserye nila! Ha-hahahaha! Alalahanin natin, umeere din ang soap ni Zanjoe Marudo ngayon sa primetime na ex-BF naman ni Bea. Ha-hahahaha! Nakakalokang rigodon, di ba?

