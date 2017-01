Female celebrity malikot ang kamay, pati shampoo at sabon ninanakaw By Cristy Fermin Bandera

ISA lang ang naging reaksi-yon ng mga becking nakakakilala nang husto sa isang female personality —“Buhay na buhay pa pala si Matinger-Z?” Yeeeeezzzzz!!!! Meron kasi silang hindi makakalimutang kuwento tungkol sa babaeng perso-nalidad, kalat na kalat ‘yun sa sanlibutan ng showbiz, may dahilan kung bakit siya binansagang Matingger-Z. May kalikutan kasi ang mga kamay ng female perso-nality, hindi siya mapakali kapag nakakakita ng magagandang kagamitan, ninenenok niya ‘yun! Kuwento ng aming source, “Nand’yan pa rin pala si Matingger-Z? Umeeksena pa rin pala siya? Naku, mag-ingat siya sa pakikisawsaw sa kung anu-anong issue, kasi, baka malaman ng inaaway niyang female personality ang mga kalokahan niya! “Baka makausap ng girl ang isang sikat na photographer, hala! Napakaliit pa naman ng mundo ng showbiz, baka any moment, e, magkita sila ng photog na sikat! “Baka biglang maungkat ang kuwento ng pangmamating ng sawsawerang ‘yun sa mga stuff sa CR ng photog, bahala siya! E, di nga ba, ginetlak niya ang mga sabon at shampoo sa magandang CR ng photog nu’ng mag-pictorial siya? “Bukelya siya, kasi nga, maluwag pala ang pagkakasarado ng shampoo, kaya tumulo ‘yun sa bag na pinaglagyan ng sawsawerang babaeng ‘yun! At marami pang ibang kuwento ng pangmamating niya ng iba-ibang kagamitan ng mga nakakatrabaho niya,” simulang kuwento ng aming impormante. Sa paglalarawan ng mga becki ay pasosi ang girl, may-I-speak ng King’s language, Inglisera ang hitad pero kumustahin n’yo naman ang mga kamay niyang gumagapang. Pagtatapos ng aming source, “Kaya puwede ba, manahimik na lang siya kung saanman siya naroroon? Huwag na siyang nakikisawsaw at huwag na siyang nagmamaganda, ‘no! “Manahimik na lang siya dahil baka may makaalala sa kanyang nakaraan, hala!’ Yun ang nakakaloka! Toink!” pagbibigay pa ng clue ng aming impormante. Getlak n’yo na, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday?

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.