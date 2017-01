Bawal ang di bongga sa National Costume Bandera

DALA-dala ng 86 na kalahok sa Miss Universe ang kani-kanilang mga bansa sa pamamagitan ng pagrampa ng kanya-kanyang mga national costume. Mula sa mga ibon, gusali, hayop, karakter at iba pang likas na yaman ang iba’t ibang tema ng kanilang mga suot at may mga sariling gimik upang mapansin ng mga judges. Proud na proud silang ibandera sa buong mundo, or the universe rather, na sila, in their own way, ay karapat-dapat na maging susunod na Miss Universe.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.