Flawless na sexy star biglang nawawala sa taping, nagkukulong sa sasakyan By Cristy Fermin Bandera

NAPASAMA kami sa isang umpukang nagpipista tungkol sa kamalditahan ng isang young actress na kung tutuusi’y wala pa namang napatutunayan kaya wala pang karapatang magmaangas. Hindi pa man ay napakataas na pala ng tingin ng young actress sa kanyang sarili. Astang-reyna-reynahan na pala ang hitad hindi pa man. Sige, maganda nga siya, sexy at nakatiyempo siya ng magandang timing nang pumasok siya sa pag-aartista. Pero ang tanong, may napatunayan na ba siya, may pasaporte na ba siyang mag-inarte? Kuwento ng aming source, “Sa taping ng show kung saan siya kasama, e, palaging nawawala ang babaeng ‘yun kapag hindi siya kasama sa kinukunang eksena. “Nasa van lang siya, basta nandu’n lang siya, on call kuno siya. Kasi raw, e, ang dami-dami nilang artista sa show, masikip na kuno ang studio, naiingayan daw kasi siya. “‘Yun pala, e, panay-panay ang pag-uusap nila ng boyfriend niyang rich, ‘yun pala ang pinag-kakaabalahan ng hitader, hindi siya naiingayan kundi nakikipagtelebabad siya sa mayaman niyang BF!” naiinis na kuwento ng aming impormante. Sa shooting naman ng isang pelikulang kasama siya na naipalabas na ay ganu’n din ang kadramahan ng babaeng ito. Paimportante rin siya, reyna-reynahan lang ang kanyang peg, kaya maraming naiinis sa kanya. “E, di lalo na? Probinsiya ang location, kaya may dahilan siyang magkulong sa sasakyan niya? Napakadali niyang idahilan na baka lamukin siya, baka may kung anong mangyari sa flawless at sexy niyang katawan, di ba naman? “Naku, hindi pa man, e, temaarts na siya, paano pa kapag sumikat talaga siya, e, di lalo na? Mas maganda sigurong kimkimin na lang muna ng hitad na ‘yun ang ilusyon niya! “Feeling siya, ha? Kilalang-kilala n’yo kung sino siya, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, sa totoo lang, lalo na’t Linggo ngayon! Getlak n’yo na kung sino siya?” pagtatapos ng kunsumido naming source.

