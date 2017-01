Bwenas ka ba sa Taon ng Tandang?

Ni Leifbilly Begas

HETO na ang Chinese New Year.

At gaya ng mga kaibigan nating Chinese, gusto rin natin na maging masuwerte ang taong ito.

Ayon sa Feng Shui Master na si Hanz Cua, ngayong taon ay Year of the Fire Rooster.

Ang mga taong ipinanganak sa taon ng tandang ay sinasabing mayroong limang virtue: military prowess, courage, benevolence, trustworthy at literary.

Compatible ang Fire Rooster sa mga taong ipinangangak sa Year of the Ox at Snake. Kakontra naman nila ang mga Rat at Rabbit.

Magaling umanong lider at organizer ang mga ipinanganak sa Year of the Rooster. Sila ay mga goal achiever at mga multi-tasker.

ROOSTER

Rooster ka kung ipinanganak ka noong 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

“On social gatherings, they bring good sense of humor and conversation. There will never be boring moments. For Rooster man, they love to be with a company of women, among whom they can shine, swagger and demonstrate greatness,” ani Master Hanz.

Isa umanong katangian ng mga ipinanganak sa taon ng tandang ang pagiging magaling sa paghawak ng pera. Maingat sila sa paggastos at nakakahanap ng pagkakakitaan.

Marami silang kaibigan dahil mabilis silang makipagkaibigan.

“Under the influence of the Fire Element, Rooster depicts strong personality. High motivated, authoritative, independent, precise and vibrant are their traits,” ani Master Hanz. “On the other side, they can be temperamental, anxious and overly emotional. They have above average managerial skills and believes in his views thus unmoved by feelings of others.”

Kung mga ipinanganak sa taon ng Fire Rooster ay mayroong ginintuang puso kaya madalas na tumulong sa iba. “The Fire Roosters are assured, emphatic and firm.”

Paano Susuwertehin

Sa pagsalubong ng Bagong Taon, mayroong mga payo si Master Hanz para maging masuwerte ang papasok na taon.

1. Magsuot ng Pulang Damit

2. Magsabog ng Barya Papasok ng Tahanan

3. Buksan Lahat ng Ilaw

4. Buksan Lahat ng Bintana at Pinto

5. Linisin ang Tahanan Bago ang New Year

6. Dapat mayroong 12 Uri ng Prutas

7. Magbigay ng Ang Pao

8. Wishing Paper Ritual

9. Lagyan ng Maraming Pera ang Wallet

10. Magpagupit ng Buhok

11. Bawal Mangutang

12. Bawal Makipag-away

Sinasabing mayroong iba’t ibang kapalaran ang mga tao at dumedepende ito sa taon kung kailan ka ipinanganak.

Mayroong mga suwerte at kung may nagbabanta namang kamalasan ay mayroon namang mga bagay na magagawa upang maiwasan ito.

Ang Year of the Fire Rooster, ayon kay Cua, ay magdadala ng business expansion, trading, at mga bagay na may kinalaman sa pagpapayaman at magkakapera.

Malas ka ba o suwerte ngayong taon? Narito ang hula ni Master Hanz.

RAT

1912, 1924, 1936, 1948, 1960,1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Ngayong taon, ang mga tao na ipinanganak sa Year of the Rat ay masuwerte sa pag-ibig.

Ang kanilang secret friend ay ang mga ipinanganak sa Year of the Ox. Kaalyado naman nila ang Year of the Dragon at Monkey.

Kaaway naman nila ang mga ipinanganak ng Year of the Horse.

Ngayong New Year ang mga ipinanganak sa Year of the Rat ang mga POSITIVE STARS na:

TAI-YIN— isang nobleman star. Isang matulunging babae ang magsisilbing gabay at mabibigay ng magandang oportunidad. Sa mga mag-asawa, maaaring magkaroon ng baby. Kailangan naman nilang matulog sa kama na ang headboard ay nasa hilaga.

TIEN-XI— isa itong happy heaven star para sa mga single. Magdadala rin ito ng suwerte sa mga mag-asawa. Kailangan nilang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo. Makabubuti rin ang pagpunta sa mga party at kasalan upang mas yumabong ang masayang buhay.

UNLUCKY STARS

Nasa mga Rat people ngayon ang:

GUO SHEN— Ito ay isang moody at emotional star. Lalo sa buwan ng Marso at Hunyo, pahihirapin ng buwan na ito ang pagresolba sa mga problema kaya mahalaga ang mabuting pag-iisip.

KUAN-SHU— Simulan ang taon sa pagpapatingin sa doktor. Kakailanganin din ang regular na ehersisyo at huwag hayaan na makaapekto ang trabaho sa kalusugan. Ang mga ipinanganak noong 1972 ay kailangang bantayan ang kanilang blood pressure at cholesterol.

TAI-SUI— Makakatagpo ng Fire Rooster ang Rat. Kaya mas mabuti kung huwag makikialam sa iba.

OX

1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

Secret friend ng mga ipinanganak sa Year of the Ox ang daga at kaalyado naman niya ang mga ipinanganak sa Year of the Snake at Rooster.

Kaaway niya ang ipinanganak sa Year of the Goat.

Maganda ang taong ito para sa mga Ox. Maaaring magkaroon ng career promotion at maganda para sa edukasyon at kumuha ng exam. Maging sa kompetisyon ay maganda ang kanilang hinaharap.

Maglagay ng abacus at globe upang mas lalong lumakas ang suwerte.

POSITIVE STARS

TIAN CHE— Ang bituin na ito ang magbibigay ng proteksyon laban sa malas. Magsuot ng lapis lazuli o black tourmaline upang mabuksan ang protection star.

ELEGANT SEAL— Isa itong study luck kaya maganda para sa mga kukuha ng bar exam.

TANG-FU— Nagbibigay ito ng malakas na charm para sa iyong boss. Ang promotion luck na ito ay mapalalakas sa pamamagitan ng pagsusuot ng tigers eye.

UNLUCKY STARS

5 GHOST— Makabubuti kung pupunta sa mga templo at simbahan para humingi ng blessings at gabay

KUAN-FU— Lalo na sa buwan ng Hunyo, Agosto at Setyembre, mag-ingat sa mga kaso sa korte at mga paglilitis. Bago pumirma sa mga dokumento, magtanong muna sa abogado.

FU SHEN— Malapit sa sunog at water-related accidents kaya kinakailangan ang ibayong pag-iingat.

HUANG FAN— Ang mga babaeng Ox na ipinanganak noong 1949 at lalaking Ox na ipinanganak noong 1961 ay kailangang mag-ingat sa mga aksidente.

TIGER

1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034

Hindi masyadong masuwerte ang mga ipinanganak sa Year of the Tiger ngayong 2017.

Ang secret friend ng Tiger ay ang mga taong ipinanganak sa Year of the Pig. Kaalyado nila ang Year of the Horse at Dog.

Kaaway naman nito ang Year of the Monkey.

POSITIVE STAR

YUE DE STAR— Isa itong nobleman star. May malaking tyansa na lumago ang yaman ngayong taon.

KUO-YIN— Ito ay isang power at authority luck star. Maglagay ng “Ruyi” sa office table upang mapalakas ito.

Sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre maaaring lumipat ng bahay o trabaho o bumili ng bagong sasakyan.

UNLUCKY STARS

ZOU-FU— Masasaktan ang iyong damdamin at malapit ka sa aksidente kaya kailangang mag-ingat. Magsuot ng anti-evil eye upang maiwasan ang problemang legal.

SIAO-HAO— Kailangang pagplanuhan ng mabuti ang gagastusan. Magdahan-dahan sa paggastos para hindi ka magkaroon ng problema sa pagbabayad ng utang/ credit card.

TIE SHA— malapit ka sa hindi pagkakaintindihan. Mag-ingat palagi at huwag padalos-dalos ng pagsasalita, ika nga ‘less talk, less mistake’.

Sa buwan ng Hulyo ay mag-ingat dahil mataas ang tiyansa na ikaw ay maholdap.

RABBIT

1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034

Ang sikretong kaibigan ng mga ipinanganak sa Year of the Rabbit ay ang mga ipinanganak sa Year of the Dog.

Kaalyado niya ang mga ipinanganak sa taon ng Goat at Pig samantalang kalaban naman niya ang Year of the Rooster.

Hindi maganda ang taong ito para sa mga Rabbit dahil kaaway nila ang Rooster.

POSITIVE STARS

EMPTY POSITIVE STAR 8— Ang wealth luck star na ito ay magdadala ng magandang oportunidad.

Upang mapalakas ito, maglagay ng siyam na piraso ng wealth money coin at money frog sa bahay.

UNLUCKY STARS

TAI-SUI— Iwasang magsimula ng negosyo ngayong taon. Kung hindi maiiwasan kumonsulta sa Feng Shui expert gaya ni Master Hanz upang makapamilya ng masuwerteng petsa at buwan kung kailan dapat magbukas.

Mas maganda rin kung mayroong tai-sue amulet at pumunta sa mga templo at magsimba.

DA-HAO— Mayroong mga hindi inaasahang pagkakagastusan. Upang maiwasan ito, magbigay sa mga taong nangangailangan o bumili ng bagong ari-arian.

LAN-KAN— Kung depressed, makipag-usap sa mga kaibigan at kamag-anak upang mawala ang pakiramdam na ikaw ay nag-iisa.

DRAGON

1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Ang secret friend ng mga ipinanganak sa Year of the Dragon ay ang Rooster.

Kaalyado nila ang mga ipinanganak sa taon ng Unggoy at Daga.

Kalaban naman nito ang mga ipinanganak sa Year of the Dog.

POSITIVE STARS

DRAGON VIRTUE— Ang mga problemang darating ay mareresolba ng kusa. Ang positive lucky star na ito ay makapangyarihang bituin. Maglagay ng dragon figurine sa bahay at ilagay ito sa timog-silangan upang mas lalong maging masuwerte.

ZI-WEI o EMPEROR STAR— magdadala ito ng mga maimpluwensya at makapangyarihang mga kaibigan na makakatulong upang magtagumpay.

Mapalalakas ito sa pamamagitan ng paglalagay ng water element sa southeast direction ng bahay.

UNLUCKY STARS

PAO-PAI— ang bituin na ito ay magdadala ng pagtataksil kaya mag-ingat. Iwasan din na maging sakim.

HAN WEI— illness star ito kaya ingatan ang pangangatawan. Upang maiwasan ang pagkakasakit ay bumili ng Wu Lon Charm at ilagay ito sa tabi ng higaan

TIAN SHA— madaling magalit ang mga lalaki na ipinanganak sa Year of the Dragon. Malapit din sa road rage. Magsuot ng amethyst amulet upang mapahupa ang init ng ulo.

Ang mga babae na ipinanganak sa Year of the Dragon ay hindi magandang magpakasal ngayong 2017. Magiging madalas din ang pagkikipagtalo sa mga anak.

SNAKE

1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Secret friend ng mga ipinanganak sa Year of the Snake ang mga taong ipinanganak sa taon ng mga Unggoy.

Kaalyado ng Snake ang Rooster at Ox.

Kalaban naman nito ang mga ipinanganak sa taon ng Baboy.

POSITIVE STARS

TIAN-FU— Isa itong heaven luck star. Madali kang makakapagsara ng kasunduan sa tulong nito. Magsuot ng tigers eye stone para lalong mapalakas. Sa Enero 28 ay tiyakin na malinis ang iyong tindahan para magdala ito ng suwerte.

UNLUCKY STARS

WHITE TIGER— Iwasan na magdala ng maraming pera. Iwasan din ang magsuot ng mag mamahaling alahas kung lalabas. Mataas ang antas na ikaw ay maholdap na maaaring maging madugo at magresulta sa kamatayan

BROKEN SOLDIER— Kailangan ay baguhin mo na ang nakagisnan mo upang pumasok ang mga bagong oportunidad. Kung hindi ka masaya sa iyong sitwasyon at panahon na para mag-move on at magian ng bagong trabaho.

ZI-PAI— Iwasan na maging guarantor ng mga uutang, maaari kang magkaroon ng problema dahil dito.



HORSE

1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Ang secret friend ng Horse ay ang mga taong ipinanganak sa Year of the Goat.

Ang kaalyado nito ay ang mga ipinanganak sa taon ng Aso at Tigre.

Kalaban naman ng Horse ang Year of the Rat.

POSITIVE STARS

TIAN DE STAR— Isa itong heaven virtue star. Upang maging masuwerte dapat ay maging biyaya ka muna sa iba. Malaki ang oportunidad upang maging masuwerte at mayaman.

HONG LUAN STAR—Isa itong red matchmaker star. Ang mga single na babae ay dapat na makihalubilo upang mahanap si Mr. Right o ang kanilang soul mate. Sa mga may-asawa na, maging loyal sa kapareha dahil malapit ka sa naglalandi. Baka ito pa ang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya.

FU-XING— Isa itong good fortune luck. Magdadala ito ng saya at good luck. Dapat ay mag-display ng Fu sign sa timog ng bahay.

LU-FEN— Lalaki ang iyong bank savings ngayong taon.

UNLUCKY STARS

PI-MA STAR— Ang mga ipinanganak noong 1954 at 1966 ay dapat na ingatan ang kanilang pangangatawan. Maglagay ng Wu Lon o Jade bracelet upang maiwasan ang unlucky star na ito.

GOAT

1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Ang secret friend ng mga ipinanganak sa Year of the Goat ay ang Horse.

Kaalyado nila ang mga ipinanganak sa taon ng Baboy at Rabbit. Kalaban niya ang Ox.

POSITIVE STARS

EMPTY PLUS LUCK STAR:

UNLUCKY STARS

ALL UNLUCKY STARS — Kailangang mag-ingat ang mga taong ipinanganak sa Year of the Goat lalo na sa buwan ng Marso, Abril at Hulyo.

Magiging madalas ang hindi pagkakaunawaan sa mga magulang at mga anak.

TIAN KHE— magpalagay ng CCTV camera at doblehin ang lock ng bahay ngayong taon.

Upang maiwasan na manakawan, maglagay ng Fu Dogs figurine na siyang magbabantay sa inyong bahay. Tiyakin na activated ang Fu Dogs.

Dapat ding bantayan ang kalusugan ng kapareha. Papuntahin siya sa doktor at tiyakin na naiinom niya ang kanyang mga gamot sa oras.

PI TO-YUE SHA— Hindi maganda ang taon na ito upang maging agresibo. Kailangan na gumawa ng plano bago magdesisyon.

MONKEY

1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Secret friend ng mga ipinanganak sa Year of the Monkey ang Snake. Kaalyado rin niya ang Year of the Rat at Dragon.

Pero kalaban niya ang mga ipinanganak sa Year of the Tiger.

POSITIVE STAR

Walang positive star sa 2017 ang mga Unggoy.

UNLUCKY STAR

BING-FU — Madaling magkaroon ng problema ngayong taon. Ang problema sa kalusugan ay maaaring lumala kaya makabubuting kumonsulta sa doktor. Maglagay din ng WU LOU Charm sa lugar kung nasaan ang TEIN YI upang mabawasan ito.

MO YE STAR — Magiging mabigat ang pressure sa trabaho. Agad na tapusin ang mga gawain upang hindi matambakan ng mga gagawin. Maglagay ng AMETHYST CRYSTAL sa work table.

WANG SHEN— Problema ito sa dibdib o puso. Iwasang maglasing lalo na kung magmamaneho. Kumonsulta sa mga eksperto gaya ni Master Hanz upang malaman ang mga charm na makapagbibigay ng proteksyon sa iyo.

ROOSTER

1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Secret friend ng Rooster ang mga ipinanganak sa Year of the Dragon. Kaalyado niya ang Ox at Snake. Kalaban naman nito ang mga taong ipinanganak sa Year of the Rabbit.

POSITIVE STAR

WEN CHANG— Ang bituin na ito ay good luck star para sa pag-aaral, karunungan, at career promotion

JADE HALL— Kung ikinokonsidera ang pagpapalit ng trabaho, magandang gawin ito sa buwan ng Marso, Hulyo at Setyembre

CHIANG— Isa itong general star at career luck. Maging agresibo at matiyaga sa trabaho.

SUI JIA— Ito ay isang nobleman at boss luck. Tutulungan ka ng iyong boss. Sa mga negosyante, magiging mahalaga ang client at referral support

UNLUCKY STAR

Ang Yin Fire Rooster ay nakaupo sa bakal, sa nag-aapoy na bakal

TAI SUI STAR— Iwasan ang pagdaraos ng ground breaking activity at major activity sa west direction. Maaari ring bumili ng mga tai sui card upang mapayapa ang unlucky star na ito

DOG

1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Lihim na kaalyado nito ang Rabbit at kaalyado niya ang Tiger at Horse.

Kalaban naman nito ang Dragon.

POSITIVE STAR

TAI-YANG SUN— Nagdadala ito ng malawak na oportunidad, malaking katanyagan at pagkilala

TIEN KONG— Isa itong heavenly blessing star sa mga negosyante. Magdadala ito ng paglago ng negosyo, pagganda ng career at promosyon sa trabaho

UNLUCKY STAR

BAN-AN — Kailangang mag-ingat sa pagbiyahe. Madaling magkakaroon ng mga problema sa mga gagawing paglalakbay. Ingatan ang passport at wallet dahil mataas ang tiyansa na ito ay mawala.

LIU-HAI — Kailangang bantayan ang kalusugan at maaaring mawalan ng pera lalo na sa buwan ng Hunyo at Agosto. Makabubuti rin kung mag-eehersisyo at kung magpapa-araw.

PIG

1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Ang Tiger ang secret friend ang mga ipinanganak sa Year of the Pig.

Kakampi rin nila ang mga ipinanganak sa taon ng Rabbit at Goat at kalaban naman nila ang Snake

POSITIVE STAR

TI-CHE— Ang lucky star na ito ay nagdadala ng suwerte sa mga negosyante. Ikonsidera ang pagbubukas ng bagong negosyo at magdagdag ng mga bagong oportunidad at empleyado sa iyong kompanya.

Ang buwan ng Pebrero hanggang Hunyo ay buwan na maganda para umakyat ang career

TIEN- YI — Isa itong nobleman star. Kung may darating na problema mabilis din itong masosolusyunan. Maaari rin na matulungan ng kaibigan. Maganda kung magdi-display ng rabbit, sheep, at tiger, sa office table.

SKY HORSE — isa itong traveling star. Asahan ang maraming biyahe at mga proyekto o aktibidad na darating.

UNLUCKY STAR

SHANG-MEN — Kailangang bantayan niya ang kalusugan ng mga miyembro ng kanyang pamilya.

BIG-SHA — Mag-ingat dan madaling lapitan ng gulo. Iwasan ang tsismis

FEI-NIEN — Ang mga ipinanganak sa taon ng 1971 at 1983 ay kailangang mag-ingat upang hindi malaglagan

KU- SHEN — Magdadala ito ng pakiramdam na nag-iisa, at mataas ang emosyon ng kalungkutan. Makisalamuha sa mga kaibigan upang maiwasan ito.