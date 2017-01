Pagkamatay ni Kylie sa Encantadia iniyakan ng manonood By Cristy Fermin Bandera

SIGURADONG mataas ang rating ng Encantadia nu’ng Huwebes nang gabi dahil ipinalabas na ang episode kung saan pinatay si Reyna Amihan na ginagampanan ni Kylie Padilla. Hindi kami puwedeng maligaw dahil pumasok pa sa aming kuwarto si Tina Roa, ang aming PA, lumuluha nitong sinabi na nasa langit na raw si Reyna Amihan. “Wala na, patay na si Amihan. Nasa langit na siya, tapos na ang papel niya sa Encantadia,” nakakalokang sabi ni Tita habang umiiyak pa. Kinailangan nang gawin ang nasabing tagpo na siyempre’y ikinalungkot ng mga tagasubaybay ng programa lalo na ng mga tagahanga ni Kylie. Kailangan na siyang pagpahingahin dahil lumalaki na ang kanyang tiyan. Hindi na maitatago ang kanyang paglaki, ilang ulit na ngang inia-adjust ang kanyang costume, pero marami pa ring nakakahalata sa biglaang pag-umbok ng kanyang tiyan. Paninindigan ni Aljur Abrenica ang pagdadalantao ng anak ni Robin Padilla. Ayon sa mga nag-aalaga sa career ni Kylie, bago pa lumabas ang kuwentong nagdadalantao siya ay engaged na sila ni Aljur, kung kailan sila magpapakasal ay ‘yun ang kailangan nating

abangan. “Delikado kasi sa sitwasyon niya ang effort na ibinibigay niya sa Encantadia. “May mga fight scenes siya, kina-career pa naman ‘yun ni Kylie bilang si Amihan,” komento pa ng isang sumusubaybay sa programa.

