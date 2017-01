Kilalang aktor nagpapahada sa sementeryo kaya tinawag na ‘Boy Nitso’ ng mga bading By Cristy Fermin Bandera

MAY kani-kanyang kuwento ang mga artista na hanggang ngayo’y hindi malimut-limutan ng kanilang mga dating kasama. Napagkukuwentuhan pa rin, pinagpipistahan, ginagawang pulutan sa mga umpukan. Tulad na lang ni Actor A na nu’ng kanyang kabataan ay naging “alaga” ng mga becki sa kanilang bayan. Katok Boy ang tawag ng mga ito sa kanya dahil sa pangangatok niya sa mga parlorista na ayon sa mga kuwento ay hamburger lang ang kapalit sa isang panandaliang kaligayahan. Pero mas pinagpipistahan ang isa pang aktor na kilalang-kilala ng mga becki sa kanilang lugar. Ibang-iba naman kasi ang kanyang drama. Sa dinami-dami ng lugar ay sa sementeryo pa siya nakikipagkita sa mga becki. Kung hamburger lang ang katapat ni Actor A, ito namang si Actor B ay isang lapad lang ang madalas na hinihingi sa mga becki, nagmumumog muna siya ng agua de pataranta bago makipagkuyangyangan sa mga becki. Kuwento ng aming source, “Naku, mag-survey kayo sa lugar nila at isa lang ang sasabihin ng mga kafatid natin du’n. ‘Ay, si Boy Nitso!’ Mismo! Kasi nga, e, sa sementeryo nila madalas gawin ang paglipad sa kaligayahan. “Ewan naman sa lalaking ‘yun kung bakit. Sa dinami-dami ng place kung saan sila puwedeng magkita ng becki, e, sa sementeryo pa niya pini-piling makipagchurvahan! “Du’n daw siya naeelya, du’n daw tumataas ang libido niya! Kilalang-kilala kaya siya ng mga sepulturero sa lugar nila! Marami siyang kuyang nagtatrabaho sa sementeryo, sa totoo lang! “Kaya nga nu’ng sumali na siya sa isang talent search, e, nawindang ang mga kakilala niya, nakakaloka! Si Boy Nitso, buong-ningning na nakikipaglaban sa show! At sinuwerte siya! Sinuportahan pa nga siya sa text votes ng mga becking suki niya! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo kung sino si Boy Nitso! Kailangan n’yo pa ba ng mikropono para ipagsigawan n’yo kung sino siya? Tantantantantantan! El Bimbo na!” pagtatapos ng aming source.

