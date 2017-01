Vice: walang tamang edad kung kailan ka dapat maging bakla! BF planong ipakilala sa Valentine concert By Ervin Santiago Bandera Sa mga nangnenega sa kanila ni Awra

SINAGOT ng Box-Office Phenomenal Star na si Vice Ganda ang sinasabi ng ilang moralista na “bad influence” raw siya sa Kapamilya award-winning child star na si Awra Briguela. Bata pa lang daw kasi si Awra ay lantad na lantad na ang kabadingan nito at ayon sa ilang bashers ng TV host-comedian isa raw siya sa mga taong nakakaimpluwensiya sa bata na sa murang edad ay OA na raw ang kabaklaan. Naging close sina Vice at Awra sa isa’t isa nang magkasama sila sa record-breaking movie na “The Super Parental Guardians” ng Star Cinema kasama sina Coco Martin at Onyok Pineda. Ayon kay Vice, talagang anak na rin ang turing niya ngayon kay Awra dahil mahal na mahal daw niya ang bagets. Sa presscon ng 5th major concert ng Unkabogable Star, ang “Pusuan Mo Si Vice Ganda Sa Araneta” na gaganapin sa Feb. 14 sa Smart Aratena Coliseum, diretso niyang sinagot ang mga isyung ito. “Wala kasing edad ‘yon. Walang tamang edad kung kailan ka dapat magbakla. Walang tamang edad kung kailan ka dapat puwede nang magbakla,” unang paliwanag ni Vice. “Alam n’yo, mahaba-habang usapan kasi ‘yan, e. Kailangan mo talagang i-explain sa kanila. Dapat talaga ang Pilipino ay ini-educate,” aniya pa. Naniniwala ang TV host-comedian na karamihan sa mga Pinoy ay hindi pa rin naiintindihan ang tungkol sa mga bading o sa LGBT community sa kabuuan. “Hindi natin ‘yon nauunawaan kasi kulang pa ‘yong kaalaman ng mga Pilipino dahil nalimitahan tayo ng edukasyon na available sa Pilipinas pati na rin ng mga nakagawian natin—ng mga tradisyon, relihiyon. Maraming factors ‘yan,” paliwang pa ng komedyante. Kuwento pa ni Vice, alam niyang kahit paano’y napapaligaya niya si Awra kapag magkasama sila, “Kaya nga pinagbabawalan muna kaming magsama, kasi si Awra masyado nang masaya mula nu’ng nagkakilala kami. Hindi na raw maka-iyak. Hindi na makahugot kasi happy na siya.” Kinumpirma rin ng It’s Showtime host na isa si Awra sa magiging special guest sa kanyang Valentine concert. Ang iba pang makakasama niya sa “Pusuan Mo Si Vice Ganda Sa Araneta” ay sina Maja Salvador, Daniel Padilla, Michael Pangilinan, Daryl Ong at Kris Lawrence. Siniguro ni Vice na ibang-iba ang mga gagawin niyang pasabog sa kanyang Valentine concert. Ang tema raw nito ay tungkol sa pagmamahal, healing at pag-move on sa pagiging sawi. “Lahat ng materials ko bago. Bagong sulat. Bagong konsepto. Isa sa dapat nilang abangan ay ang gagawin kong spoken word poetry. Isang simpleng number pero first time ko gagawin. Pagkatapos ko gawin, mas makikilala niyo ko. Meron akong bubuksan sa pagkatao ko na ‘di niyo pa alam.”

Posible rin daw na dito niya sabihin kung sino ang boyfriend niya ngayon. Hirit ni Vice, “At may pasabog talaga! Malay niyo, i-announce ko name niya sa concert. Ha-hahaha! Hindi bago ‘yung boy. Di ko alam kung manonood siya. Parang sana ‘wag na kasi baka may taping din siya! Ha-hahaha!” In fairness, kitang-kita ang kaligayahan ngayon ng Unkabogable Star, mukhang in love na in love nga ang TV host. Sa presscon nga ng kanyang concert, natanong kung may dyowa siya ngayon, ang tugon niya, “Oo. Ayan, ha! Oo nga!” “Hindi, hindi bago yung boy. Dati pa rin, pero hindi n’yo kilala!” dugtong pa nito. Nang tanungin kung magde-date rin sila sa Valentine’s Day, “Di ko alam kasi baka may taping din siya. May taping siya, charot! Ha-hahaha!” Pero ang hirit ni Vice, “Pag nag taping, artista agad? Hindi ba puwedeng nag-guest lang sa isang talk show?” Anyway, watch na lang tayong lahat ng “Pusuan Mo Si Vice Ganda Sa Araneta” sa Feb. 14 produced by Star Events, at baka nga paakyatin pa ni Vice ang kanyang BF on stage. ‘Yun talaga ang matinding pasabog! For ticket inquiries, call lang kayo sa Ticketnet (911-5555) o mag-log on sa www.ticketnet.com.ph..

