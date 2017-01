Miho sinorpresa si Tommy sa ‘Foolish Love’ premiere night

WALA ring arte pagdating sa kissing scene ang reel and real life couple na sina Tommy Esguerra at Miho Nishida.

Game na game silang naghalikan sa first movie nila under Regal Entertainment na “Foolish Love” na showing na ngayon sa mga sinehan nationwide directed by Joel Lamangan.

In fairness, para sa mga baguhan pa lang sa larangan ng pag-arte, pasado na sa amin ang akting nina Tommy at Miho sa “Foolish Love” bilang magdyowa na sinubok ng “third party” ang relasyon. Tama ang sinabi ni direk Joel sa nakaraang presscon ng movie na may future ang TomiHo loveteam sa showiz kung seseryiohin nila ang kanilang trabaho.

Maganda ang exposure ng former Pinoy Big Brother housemates sa latest film ng Regal, nakipagsabayan sila sa mga bida ritong sina Angeline Quinto at Jake Cuenca. At in fairness uli, napatunayan namin na napakarami talagang fans ng dalawa base na rin sa sigawan at pagdyakan ng mga nanood sa premiere night ng pelikula last Tuesday night sa SM Megamall cinema 7.

Bukod sa kissing scene, may eksena rin sa swimming pool ang magdyowa kung saan buong-ningning na ibinilad ni Miho ang kanyang kaseksihan dahil talagang nag-two-piece siya rito habang naka-trunks naman si Tommy. Pero sabi nga ng ilang beki na nakausap namin pagkatapos ng premiere night, bitin na bitin sila sa paghuhubad ng binata.

Hindi na namin iisa-isahin ang magagandang eksena nina Tommy at Miho para ma-excite ang kanilang mga supporters, pero sinisiguro namin na kilig overload ang mga pinaggagagawa nila sa pelikula.

Samantala, sa cast party ng “Foolish Love” after the premiere night, ikinuwento ni Tommy kung paano siya sinorpresa ng kanyang girlfriend that night.

Binigyan ni Miho ng tatlong klase ng bracelet na may iba’t ibang message ang kanyang boyfriend, “Special day namin ito because, siyempre, first movie namin. So, parang gusto ko lang siyang bigyan ng kahit isang maliit na things na tatatak na first movie, gusto ko siyang bigyan ng something.

“First movie namin, gusto kong ipag-celebrate. Tatlo po kasi yung bracelet na yun, thankful, grateful, blessed. Sabi ko sa kanya, ‘Grateful ako dahil meron tayong project together, first movie, meron tayong mga teleserye.

“And then, thankful ako kasi nakilala kita at saka nagpapasalamat ako, lagi ka diyan sa tabi ko. At blessed tayo dahil meron tayong mga blessing na dumarating. That’s why yun ang naisip ko. May message kasi may meaning yun isa-isa for me. Parang sa sarili mo na meron siyang meaning,” kuwento pa ni Miho.

“Parang naisip ko na ako naman ang magbigay sa kanya ng something kahit ganito man lang. Ayan, naiiyak si Tommy,” tukso ng dalaga sa model-actor.

Sabi naman ni Tommy na sweet na sweet talaga kay Miho, “Sobrang nagulat ako. I’m like, ‘Ano ‘to?’ Usually, lagi ako yung nagbibigay ng gift. Nagbibigay ng surprise!”

Anyway, showing na ngayon sa mga favorite n’yong sinehan ang “Foolish Love”, magandang pampaswerte ito bago mag-Chinese New Year kaya watch na!