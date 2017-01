Gwapong male ceelebrity kailangang ‘gamutin’ agad ang akting By Cristy Fermin Bandera

KUNG kaguwapuhan ang pag-uusapan ay bulag na lang ang magsasabing hindi makisig ang isang baguhang aktor. Matangkad pa siya, super-kinis ang kanyang kutis, wala ka na ngang hahanapin pa sa guwapong male personality. Puwede ring sabihin na galing siya sa pamilya ng mga taga-showbiz, may mga tiyahin siyang nag-aartista, kilala ang mga ito bilang kontrabida. Nang ipakilala ang baguhang aktor ay maraming kinilig, pang-heartthrob naman kasi ang kanyang dating, pinagpistahan agad siya ng mga becki at pinag-ilusyunan nang makasama sa pagbiyahe sa kaligayahan. Kuwento ng aming source, “Strikingly handsome talaga siya. Sa unang pagkakita mo pa lang sa kanya, e, talagang hindi mo na siya bibitiwan. Guwapo siya, as in, super-handsome talaga siya!” Pero may mga kuwentong lumulutang ngayon na kailangan pang isalang nang matagal na panahon sa workshop ang baguhang male personality. Napag-iwanan kasi siya sa pag-arte ng kanyang partner na maganda na ay magaling pang aktres. Patuloy na kuwento ng aming source, “Medyo may kahinaan pa siya. Kailangan pa niyang mag-workshop, hindi sapat ang ginawa lang niyang workshop bago siya sumalang sa serye. “May kalamyaan pa siyang umarte, kulang pa siya sa focus, mahihirapan ang production kapag hindi agad nagamot ang kahinaan niya. Kailangan niyang makipagsabayan sa partner niya or else, talagang walang mangyayari sa kanya. “Hindi sapat ang face value lang. Maraming guwapong nangangarap ngayon, pero ibang-iba ‘yung guwapo na, e, meron pang alam sa acting. ‘Yun ang panalo! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, huwag nang pakurba-kurba ang panghuhula, diretso na agad!” pagtatapos ng aming impormante.

