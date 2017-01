Kylie, Aljur matagal nang engaged; naghahanda nang maging magulang By Cristy Fermin Bandera

KUNG tahimik lang si Robin Padilla tungkol sa pagdadalantao ngayon ng kanyang anak na si Kylie ay ganu’n din katahimik ang pamilya ni Aljur Abrenica. Hindi na kami nagtangkang tumawag kay Mommy Amor Abrenica, puwedeng hindi nito sagutin ang aming tawag, puwede rin namang magkausap kami pero ibababa namin ang telepono nang wala itong anumang komento tungkol sa sitwasyon nina Aljur at Kylie. Lalo namang hindi magsasalita si Daddy Jojo, hindi mo ito maaasahang magbigay ng anumang komento tungkol sa pakikipagrelasyon ng kanyang mga binata, kaya tahimik na tahimik talaga ang pamilya. Ang mas inaasahan ng ating mga kababayan na magbibigay ng komento ay si Robin, lagi namang bukas ang action star sa pagbibigay ng kanyang posisyon sa kahit anong isyu sa kanilang pamilya, kung kailan ‘yun mangyayari ay wala pang nakakaalam. Mas nauna lang na pumutok ang balita ng pagdadalantao ni Kylie, pero matagal na pala silang engaged ni Aljur, ibig sabihi’y maganda ang intensiyon ng aktor sa ina ng kanyang magiging anak. Papatayin na ang karakter ni Amihan sa Encantadia, mawawala na sa serye si Kylie dahil kailangan na niyang magpahinga at alagaan ang kanyang sitwasyon, pero pagkatapos ay babalik pa rin siya sa pag-arte na mahal niya. Maraming personalidad na pagkapanganak ay nagtrabaho rin agad. At dalawang kamay pa rin silang tinanggap ng publiko lalo na ng kanilang mga tagahanga. May babalikan pa rin si Kylie Padilla.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.