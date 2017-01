Horoscope, January 26, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Matinding determinasyon ang dapat sapagkat ang pagdadalawang isip ang magtutulak sa kabiguan. Kapag may dumating na oportsunidad wag mo ng palagpasin pa, i-grab mo agad. Sa pag-ibig, wag pag-alinlanganan ang pag-ibig ng kasuyong Libra. Mapalad ang 3, 18, 27, 36, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Ke-Balam.” Blue at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pinansiyal, tuloy-tuloy ang pag-angat ng kabuhayan basta lagi ka lang mag suot ng kulay na pula. Sa pag-ibig, habang patuloy na lumalamig ang panahon kusa kang maakit sa isang nilalang na naka-pink. Mapalad ang 6, 15, 24, 30, 38, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Krisna-Govinda”. Red at orange ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Magkahalaong saya at lungkot ang mararanasan mo ngayon. Sa salapi may malaking halaga ng salapi na darating pero biglang mawawala din. Sa pag-ibig ang saya at sarap nitong nakaraang mga gabi ay mapapalitan ng di pagkakaunawaan sa araw ng bukas. Manatiling kampante at wag ng makipagtalo pa. Tandaang ang lahat naman ng problema ay kusang ring lumilipas. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 42, at 45. Mahiga mong mantra: “Abra-Ka-Dabra.” Red at blue ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Kung hindi naging maganda ang pasok ng pera nitong Enero, umasa kang pagpasok ng Pebrero, mabilis uling dadami ang salapi. Sa pag-ibig basta sinunod mo ang puso sa halip na isip isang romantiko at masarap na relasyon ang unti-unting mabubuo. Mapalad ang 4, 10, 28, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Garuda-Om”. Yellow at lilac ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Hindi darating ang suwerte kung puro ka hintay lang ng hintay. Wag tatamad-tamad! Damihan ang pagkilos na may kaugnayan sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, ipagpatuloy ang matiyagang pakikipag-bolahan sa kasuyong Scorpio malapit na siyang bumigay. Mapalad ang 1, 14, 23, 32, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Sator-Arepo-Tenet-Opera.” Silver t green ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sikat ka na naman sa araw na ito kasabay ng mga pagkilala may materyal na bagay kang matatanggap. Sa pag-ibig isang Aries ang magpapaligaya pang lalo sa iyong damdamin. Mapalad ang 1, 7, 18, 25, 28, 43. Mahiwaga mong mantra: Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Krisna-Krisna.” Yellow at orange ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Lagyan ng dagdag na kulay ang papalapit na Valentine’s day, bigyan ng isang kumpol ng rosas ang kasuyong Taurus. Bukod sa isang Taurus may isang Libra na sadya ring mapapalapit sa iyong kalooban. Sa panansyal ngayon pa lang mag ipon na ng maraming budget para sa nalalapit na buwan ng Pebreo. Mapalad ang 3, 18, 27, 33, 39, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Gita-Gita-Bhagava.” Blue at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Disiplinahin ang sarili. Sa pagkain, iwasan ang pagiging matakaw upang hindi ka masyadong tumaba. Tandaan mong ang kalusugan ang isa sa pinakamahalagang bagay. Sa pag-ibig at salapi, kasaganaan at maligayang relasyon ang hatid ng isang Virgo. Mapalad ang 9, 12, 15, 24, 33, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Durate-Rebus.” Lilac at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Ipayapa ang isipan kahit na maraming problema. Malulusutan mo ring lahat ng iyan. Mag-concentrate sa mga bagay na pagkakaperahan. Sa pag-ibig, itutok ang atensyon sa isang Cancer. Mapalad ang 6, 9, 21, 29, 33 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Atharva-Abrahma-Om.” Red at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa pag-ibig unti-unti ng bibigay ang kasuyo, ituloy mo lang ang pang-aakit. Sa pinansyal, isa-isang negosyo lang ang dapat ipatupad sa bawat taon, upang wag magulo ang iyong konsentrasyon. Mapalad ang 1, 17, 28, 33, 44 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nakiel-Om-Hagiel.” Purple at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Panahon na upang mag-ipon ng maraming pera sapagkat ang salapi ay lubhang makapangyarihan. Tandaang kapag marami kang pera, magdudulot ito ng ligaya sa iyong sarili at sa buong pamilya. Mapalad ang 5, 16, 25, 32, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Mira-Miraculum.” Red at black ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Kahit medyo luhaan sa pang-emosyonal na aspeto sa susunod na mga araw bigla ding magbabago ang kapalaran. Alalahanin mong nagkaka-edad ka na, dapat mo ng itama at iaayos ang mga nakaraang pagkakamali. Sa pag-ibig wag ng balikan ang mga walang kuwentang tao na nagpaluha sa iyo. Mapalad ang 1, 7, 19, 28, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We”. Green at yellow ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ingatan ang natitirang salapi! Kapag naubos ‘yan, mahirap mag hanap ng mauutangan. Kaya nga wag kang gastos ng gastos ng walang kabuluhan. Sa pag-ibig, ipatago ang hawak na pera sa kasuyong kuripot. Mapalad ang 6, 10, 29, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Minna-Om-Galla-Om.” Apple green at white ang buenas.