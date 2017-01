Encantadia magluluksa sa pagkamatay ng 1 Sang’gre Bandera

ATAT na atat na ang mga Encantadiks sa mga susunod na episode ng GMA Telebabad series na Encantadia, lalo na ang eksena kung saan may mamamatay ngang major character. Hanggang ngayon ay pahulaan pa rin kung sino talaga ang mamamatay sa pagpapatuloy ng kuwento ng Encantadia. Kanya-kanyang labas ng damdamin at paghula sa social media ang mga manonood kung sino talaga sa apat na Sang’gre ang mamamaalam na. Inamin naman ng ilan sa cast na natutuwa sila sa mga fans na nag-uusap at pinag-aaralan ang mga susunod na pwedeng mangyari sa Encantadia. Marami sa netizens ang nagbibigay ng paliwanag kung bakit dapat mamatay ang isang karakter, habang ang iba naman ay hinuhulaang marami ang mamamatay. Ano nga kaya ang mangyayari kina Sang’gre Amihan (Kylie Padilla), Pirena (Glaiza de Castro), Danaya (Sanya Lopez) at Alena (Gabbi Garcia)? Paano tatanggapin ng mga taga-Lireo at iba pang kaharian sa Encantadia ang malaking pagbabagong magaganap? Kailangang abangan ng mga Kapuso viewers ang nalalapit na pagbubunyag sa mga susunod na pasabog ng Encantadia na napapanood pa rin after 24 Oras.

