2 anak nina Carlo Caparas at Donna Villa planong isapelikula ang buhay ni Duterte

VERY emotional sina Direk Carlo Caparas at mga anak niya na sina CJ at Peach sa kanilang speech during the eulogy service sa huling gabi ng wake ng partner niya and well-loved producer sa showbiz industry na si Donna Villa.

Pero bago sina Direk Carlo at dalawa niyang anak, nagsalita muna ang ilan sa malalapit na kaibigan ni Donna.

Sabi naman ni Peach, sadyang ayaw daw ipaalam ng mother niya ang kalagayan niya sa lahat because she doesn’t want to be a burden to anyone.

Her mom daw is an angel sent here on earth. Doon daw siya nakatira sa langit and now that her mission here is finished na, she must go back in heaven.

Para naman kay CJ, ang mom niya ang kanyang guardian angel and a wingless one. Talagang lagi raw nakatutok ang mom niya sa kanya noong nabubuhay pa. He just wanted to believe that her mom thinks na ready at kaya na nila ni Peach na pangalagaan ang kanilang sarili kaya iniwan na sila.

Kung noon daw ay nakilala ang parents niya as a Mega Couple, makikilala naman daw sila ni Peach sa showbiz industry bilang the Dynamic Duo. He promised na ipagpapatuloy daw nila ni Peach ang partnership and legacy ng parents nila sa showbiz

We heard, na marami raw gagawing movie sina CJ at Peach. Meron daw movie na ipo-produce tungkol sa Duterte government or ‘yung lifestory mismo ng Pangulo ng Pilipinas.

In fact, may isang pelikula nang nagawa sina Donna at Carlo na related sa anti-drug campaign ng Duterte administration, ang “Kamandag Ng Droga”.

Ibinahagi naman ni Direk Carlo sa kanyang euglogy ang kaganapan sa “pakikipaglaban” nila sa sakit ni Donna. Kwento ni Direk Carlo, pinakadiinan daw sa kanya ni Donna na huwag ipapaalam ang kanyang sakit kahit kanino even to their children. Ang nakakaalam lang daw ay siya at ang matagal na kaibigan na classmate rin ni Donna sa Cebu.

May sinabi raw kasi si Donna sa kanya na ‘wag mag-alala kapag nawala na siya dahil kapag nag-iisa raw si Direk Carlo, nandoon lang daw siya sa kanyang tabi.