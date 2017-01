Sylvia hindi nakikialam sa lovelife nina Arjo at Ria, pero may kaisa-isang bilin sa 2 anak By Ervin Santiago Bandera

NAPAKASWERTE talaga ng mag-iinang Sylvia Sanchez, Arjo Atayde at Ria Atayde dahil pare-parehong maganda ang takbo ng kanilang showbiz career ngayon. Patuloy na humahataw sa rating ang afternoon series ni Sylvia sa ABS-CBN na The Greatest Love bukod pa sa mga papuring ibinibigay sa kanya ng madlang pipol. Hindi rin nagpapaghuli si Arjo sa kanyang nanay dahil sikat na sikat na rin siya ngayon bilang Joaquin sa number one primetime series sa bansa na FPJ’s Ang Probinsyano na pinagbibidahan ni Coco Martin. At siyempre, nagpapakitang-gilas din ngayon ang dalagang anak ni Ibyang na si Ria Atayde na napapanood ngayon sa bagong primetime soap ng ABS na My Dear Heart bilang anak ni Coney Reyes. In fairness, hindi binigo ni Ria ang mga manonood dahil talagang simula pa lang ay todo drama na ang ginawa niya. Nakachikahan namin ang mag-iina sa thanksgiving dinner na inihanda nila para sa mga entertainment editors at ilang reporter na patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya. Sabi ni Ibyang, dapat daw ay noong holiday season pa nila ito ginawa pero talagang hindi nagtatagpu-tagpo ang schedule nilang mag-iina. At last Sunday nga, nag-decide si Sylvia na ilaan ang kanilang family day kasama ang mga kaibigan nila sa press. Linggo lang daw kasi ang kaisa-isang araw na buo ang kanilang pamilya. Hindi naman nakadalo ang asawa ni Sylvia na si Art Atayde dahil meron daw itong inasikaso sa kanilang negosyo. Siyempre, unang nagpasalamat ang award-winning actress sa ABS-CBN na nagbigay sa kanya ng chance na makapagbida sa isang napakagandang teleserye kahit na 45 years old na siya. Kaya kahit pagod na pagod sa pag-iyak at todo-todong pagdadrama sa The Greatest Love ay super inspired pa rin siyang magtrabaho dahil alam niyang marami silang nai-inspire, lalo na ang mga nanay. Pero sey ni Sylvia, mas maraming salamat sa lahat ng mga naniniwala at sumusporta sa kanyang mga anak dahil kahit paano’y unti-unti na ring nakikilala ang mga ito. Tungkol naman sa lovelife nina Ria at Arjo, hindi raw nakikialam dito si Ibyang, basta ang sa kanya lang, pumili ang mga ito ng marespeto at responsable. Kung sino raw ang mamahalin ng kanyang mga anak ay mamahalin din niya. Parehong single ngayon sina Ria at Arjo, mas gusto raw nilang mag-concentrate ngayon sa kanilang showbiz career, bukod dito ay may kanya-kanya na rin daw silang negosyo kaya talagang super busy sila ngayon. Kuwento sa amin ni Ria na nagtapos na ng kursong Communication Arts sa De La Salle University bago pa sumabak sa mundo showbiz, wala raw masyadong nanliligaw sa kanya ngayon, feeling niya intimidated ang mga lalaki sa nanay niya kaya natatakot pumorma sa kanya. Simpleng babae lang naman daw siya, in fact, okey lang kung sa pares-pares, lugawan o sa isawan lang siya dalhin ng lalaking manliligaw sa kanya. Mukha lang daw siyang maarte, pero jologs din siya. Si Arjo naman ay umaming nanliligaw sa isang member ng grupong Girl Trends na napapanood sa It’s Showtime. Pero ayaw niya munang pangalanan ito dahil baka maudlot. Basta aniya, masaya ang personal life niya ngayon at sobrang thankful siya sa patuloy na sumusuporta sa Ang Probinsyano.

