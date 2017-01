Malditang aktres manang-mana kay female TV host By Cristy Fermin Bandera

HINDI naniniwala ang ilang kababayan natin na nagbago na ang ugali ng isang magandang aktres.

Dati kasi’y minarkahan siyang maldita, walang pinipiling panahon ang kanyang kasupladahan, pero nagbago na raw siya. Maraming taon ang lumipas, maraming naging pagbabago sa buhay ng magandang aktres, maayos ang relasyon nila ng isang male personality. Nu’ng minsan ay nakaengkuwentro siya ng mga kababayan natin sa airport, kung bakit naman palagi na lang sa paliparan nag-uugat ang mga kuwento ng kaangasan ng mga artista, nakita ng mga ito ang magandang aktres. Malayo pa lang siya ay lutang na ang kanyang kagandahan, wala halos siyang make-up dahil bibiyahe sila ng kanyang mister sa ibang bansa, plano na sana nilang lapitan ang magandang aktres. Kuwento ng aming source, “Pero parang nahalata ni ____ (pangalan ng magandang aktres) na may mga lalapit sa kanya, kaya agad niyang dinampot ang phone niya, saka matagal na nakipagkuwentuhan. “Kuhang-kuha niya ang ginagawa ng isang actress-TV host na kapag nakakaramdam nang may mga magpapa-picture sa kanya, e, ganu’n din ang ginagawa. Itinuro kaya sa kanya ‘yun ng ka-close niyang female personality? “Ang tagal-tagal niyang nakipag-usap, tawa siya nang tawa, hanggang sa mainip na ang mga taong dapat, e, magpapa-picture sa kanya,” kuwento ng aming source. Heto na. Ang akala siguro ng magandang aktres ay nag-alisan na ang lahat ng mga magpaparetrato sa kanya, wala siyang kaalam-alam na nasa likuran lang pala niya ang dalawang grupo, may kuwento ang mga ito tungkol du’n. Balik-kuwento ng aming impormante, “Ang sabi niya sa kasama niya, e, napagod daw siya sa pakikipagkuwentuhan. Hindi niya naman sinabi kung kanino. Hindi kaya napagod siya sa pakikipag-usap sa imaginary friend niya dahil wala naman talaga siyang kausap? “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, nakakaloka siya, ha? Akala pa naman ng marami, e, nagbago na siya. Maganda raw kasing influence ang dyowa niya, pero may pagkamaldita pa rin pala siya? ‘Yan, ‘yan ang kailangan n’yong hulaan ngayon!” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.