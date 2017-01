Ria Atayde marami nang natutunan sa showbiz

PASOK na rin sa mundong ginagalawan ng kanyang inang si Sylvia Sanchez at kapatid na si Arjo Atayde ang napakagandang si Ria Atayde. Sumabak na rin siya ng aktingan kaya naman ngayon, mas marami na silang napag-uusapan ng kanyang ina, kabilang na ang mga tips sa acting.

“Pag mag-uusap kami, ang dami naming puwedeng pag-usapan. Unlike before na very limited nu’ng nasa school pa ako. Ngayon, mas mahaba. ‘Anak, ‘yung acting mo, puwede pa nating ayusin. Nu’ng bata, ganyan, ganyan.’

“We become more relatable ngayon, the three of us. Kami naman ni Arjo, close naman kahit without pero ‘yung relationship namin ni Mommy ang mas nag-improve,” rason ni Ria nang makausap namin sa pa-thanksgiving dinner nilang mag-iina.

Ayon kay Ria, isa siyang perfectionist kaya nag-excel siya sa student leader. Constructive criticism naman ang natatanggap niya sa ina pagdating sa acting na napanood.

“Minsan, nahihirapan akong i-swallow pero I’ve learned that I have to. ‘Minsan, aray. Mali pala ‘yung ginagawa ko. Pero okay lang ‘yan. At least I know the solution sa mga mali.

“Pag si Mommy naman po, ‘Anak, parang medyo may kulang doon. Next time, mas open tayo,’” tugon ng dalaga.

Mas hirap nga lang daw siya sa pagsasalita ng Tagalog. At least daw ngayon, may improvement na pero matagal pa raw siguro bago niya maaayos nang husto ang kanyang dila.

“Kinakain ko pa ang mga word ko. Tagalog talaga ang problema ko. So pag minsan ang eksena, mahaba ‘yung Tagalog. Nawawala ‘yung focus ko sa acting ko dahil nagme-memorize ako ng Tagalog lines.

“So struggle pa rin ako sa pananagalog. Pero ‘yung tapatan sina Mommy at Arjo, hindi naman po kailangan,” katwiran ni Ria.

Sa thanksgiving dinner na ‘yon ng mga Atayde, nagpapasalamat sila sa members ng entertainment media sa patuloy na suportang ibinibigay sa kanilang pamilya.