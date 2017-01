Meg palaban pa rin sa hubaran; Gabby game na game sa baklaan ‘Swipe’ iba’t ibang kuwento ng sex at drama sa internet Bandera



NASUBUKAN n’yo na bang maghanap ng ka-date o dyowa sa pamamagitan ng social media o dating app o sites? Isa ba kayo sa mga netizen na nahanap ang kanilang “forever” sa Facebook, Twitter at Instagram? Kung yes, ang sagot n’yo, perfect para sa inyo ang bagong pelikula ng Viva Films at Aliud Entertainment, ang “Swipe” na pinagbibidahan nina Meg Imperial, Luis Alandy, Maria Isabel Lopez, Alex Medina, Gabby Eigenmann at Mercedes Cabral. Sa “Swipe”, mapapanood kung paano nabago ng internet ang takbo ng buhay ng mga magkakapitbahay sa isang condo. Nakapasok na lady guard sa Sunrise Apartments si Loida (Mercedes) dahil sa tulong ng nakilala nya at nakarelasyon sa isang dating site na si Leo (Luis). Nakikipaghiwalay na sana si Loida dahil pabalik na ang kanyang asawang OFW pero pinipilit pa rin siya ni Leo na ipagpatuloy ang kanilang relasyon at binabantaan na ilalabas ang maseselan na video na ginawa nila sa internet kung hindi siya susunod. Isang kakahiwalay na asawa si Gloria (Maria Isabel) na may anak sa kolehiyo na abala sa online networking business. Nawili naman si Gloria na makipag-chat sa isang investment consultant na si Ted (Alvin Anson) at nagdesisyong magkita na nang personal. May asawa si Frank (Gabby) pero meron siyang lihim. Mahilig siyang tumingin sa mga gay social dating sites at kung sino ang kanyang natipuhan ay iniimbita niya sa kanyang condo. Isa na rito si Josh, na nag-iipon naman para makapag abroad. Pero mukhang mabibiktima lang si Frank ng mga panloloko ni Josh. Recovering drug addict naman si Janet (Meg) at lumipat sila ng kanyang asawang si Edward (Alex) para makapagsimula muli. Magkakaroon ng pagsubok kay Janet nang magbabad siya sa internet at maghanap ng sagot sa temptasyon na namumuo sa kanya na magiging dahilan ng pagkakaroon ng selos sa relasyon nila ng kanyang asawa. Mula sa direksyon ni Ed Lejano, at sa mabusising editing ni Chuck Gutierrez (nanalo sa nakaraang MMFF 2016, Best Editing para sa Sunday Beauty Queen), ang sexy romance drama na “Swipe” ay ipapalabas na sa Feb. 1 sa nationwide. At dahil medyo may pagka-sex drama ang “Swipe” asahan n’yo na ang mga umaatikabong halikan at love scene sa kabuuan ng pelikula. Sa trailer pa nga lang, may patikim na sina Meg at Alex, pati na rin si Gabby Eigenmann na game na game ring nakipagchurvahan nang bonggang-bongga sa kapwa lalaki bilang bading nga ang role niya sa movie. Meron ding pasabog sina Luis at Mercedes na wala ring takot na nagdyugdyugan sa pelikula. q q q Kahapon sa presscon ng “Swipe”, inamin ng sexy actress na si Meg Imperial na nasubukan na niya ang social dating app na Tinder. Pero aniya, hindi siya nakipagkita nang personal sa lalaking naka-chat niya. Kuwento ng dalaga, nasa bakasyon daw siya noon sa isang beach resort nang maisipan niyang subukan ang Tinder na in-introduce sa kanya ng isang kaibigan. Pero sumusumpa ang aktres na never siyang nakipag-meet nang personal sa guy na nakilala niya, hanggang chat lang daw sila dahil natatakot din siyang makipagkita sa isang taong sa internet lang niya nakilala. Pero in fairness, gwapo raw ang guy at matalinong kausap. Nang tanungin namin si Meg kung ie-encourage rin ba niya ang mga kabataan na gumamit ng social dating sites para makakilala ng mga taong posible nilang maging dyowa, wala naman daw masama kung i-try, pero dapat daw dobleng pag-iingat ang gawin ng kahit sinong gagamit nito. “Basta huwag nilang basta ibibigay ang mahahalagang information about them, like their address, their exact whereabouts, dapat maging cautious sila palagi sa pakikipag-chat. At huwag basta-basta magtitiwala. Kapag may nakilala kayo, do some research, kilalanin n’yo munang maigi para walang pagsisisi sa bandang huli,” payo pa ni Meg.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.