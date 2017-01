Horoscope, January 23, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa taong ito ng 2017 umpisahan mo ng palaguin ng palaguin ang iyong kabuhayan, siguradong papabor sa iyo ang lahat ng pangyayari. Sa pag-ibig, tuloy ang pakikipag-relasyon sa isang Libra. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om.” Blue at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa taong ito ng 2017 hindi ka dapat magpabigla-bigla ng desisyon. Sa kawalang ingat may malaking problemang magaganap. Sa pinag-isipang pagpapasya, darating ang kakaibang suwerte at ligaya. Mapalad ang 3, 18, 27, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhipana-Bodhana-Om.” Violet at blue ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Panahon na upang magtipid. Habang maikli ang kumot matutong mamaluktot. Ibig sabihin lang hindi ka dapat na maging magastos sa taong ito ng 2017. Sa pag-ibig bigyang pansin ang matagal ng nire-request ng kasuyo. Mapalad ang 6, 9, 28, 30, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ne-Pad-Me-Om.” Purple at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sa pinansyal, lalo mo pang pasiglahin ang kalakal na may kaugnayan sa transportasyon at modernong kumunikasyon, at sa pagkain upang mas madaling umunlad at yumaman. Sa pag-ibig, itext ang minamahal ng “I love you, ingat ka at kumain ka na ba?”. Mapalad ang 1, 9, 28, 37, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Aum”. White at silver ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Ngayon pa lang pinaplano na ang pakikipag-date sa kasuyo. Piliin ang mga lugar na mapuno, mahangin, tahimik, at malapit sa kalikasan. Sa ganyang paraan lalong iinit ang pagmamahalan. Sa pinansyal, magtipid, upang maraming panggastos sa darating na Valentine’s day. Mapalad ang 5, 7, 23, 32, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Om.” Green at black ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Dilaw, berde at pula ang mapalad na kulay na dapat mong laging gamitin sa negosyo at maging sa pag-ibig man upang magtuloy-tuloy ang dating ng suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 6, 9, 18, 29, 30 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum”.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa pag-ibig, tandaang ang pagiging tapat sa kasuyo ay nagbubunga ng kaligayahan, habang sa pananalapi, ang pagtitipid at pagsisinop ng kabuhayan ay nagbubunga naman ng pagyaman. Mapalad ang 7, 9, 13, 28, 36, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Atma-Avidya-Aroha”. Gray at yellow ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Hindi laging sagana ang buhay, nauubos din ang pera kaya naman sa taong ito ng 2017 subukang mag-ipon at magtipid. Sa pag-ibig, wag tipirin ang minamahal, dahil libre naman ang page-express ng pag-ibig at romansa. Mapalad ang 5, 17, 24, 31, 39 at 46. Mahiga mong mantra: “Om-Raga-Om-Kastha.” Red at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Masosolusyunan ang problema kung lalapit sa kaibigang Cancer. Sa pinansiyal, isang Cancer din ang mauutangan! Sa pag-ibig, bagamat okey ang isang Cancer, mas higit kang kikiligin sa isang Aries. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Goh-Palah-Goh.” Green at violet ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Mahirap talagang mawalay sa minamahal ngunit kailangan mong gawin para sa ikauunlad ng inyong kabuhayn. Sa muli nyo-ng pagkikita may napakasarap na romansang magaganap. Mapalad ang 3, 6, 17, 24, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sangkaan-Thaanam-Bhavalam.” Purple at pink ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa negosyo sa taon ito ng 2017 laging maging tapat sa kausap upang mas kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, pagtiyagaan ang kasuyong maangas darating ang panahong mapapasunod mo rin siya. Mapalad ang 1, 10, 19, 28, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Shiva-Om-Durga!” Yellow at gold ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Panahon na upang magbagongbuhay, na nililimot ang nakaraan at hindi iniisip ang darating. Sa halip mag-concentrate ka sa kasaluyan, sapagkat sa ganyang paraan lamang ikaw ay liligaya at aasenso sa buhay. Mapalad ang 4, 15, 24, 34, 43, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nahatha-Om.” Green at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa taong ito ng 2017 wag kang masyadong mabahala sa future. Sabi nga ng mga Christian: “Si God ang bahala dyan.” Sa pag-ibig, yakapin ng mahigpit ang kasuyo at mga mahal sa buhay, isiping mong ito na ang huling araw upang ipadama ang iyong wagas na pagmamahal. Mapalad ang 7, 16, 26, 33, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We.” Blue at lilac ang buenas.