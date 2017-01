Female star buntis daw, dyowang aktor handang panagutan ang bata By Cristy Fermin Bandera

TAHIMIK na tahimik ang kampo ng isang magkarelasyong personalidad. Malakas kasi ang ugong ng balita na nagdadalantao ngayon ang hindi na masyadong kabataang aktres at ang boyfriend niyang aktor ang sinasabing ama ng kanyang dinadala. Nag-ugat ang kuwento mula sa mismong balwarte nila, sila ang pinagkukuwentuhan palagi, malakas ang kutob ng mga ito na nasa interesting stage nga nga ang female personality. May kuwento rin kasing nagsasabi na madalas nang sa bahay ng aktor umuuwi ang aktres, tanggap na tanggap siya ng pamilya nito, ewan lang kung tanggap na rin ng pamilya ng aktres ang kanyang karelasyon. May panahong nagkahiwalay ang dalawa, may nakarelasyon ang aktres, pero ang aktor ay walang pinagkaabalahang ibang babae. Kuwento ng isang source, “Sana nga, e, hindi totoo ang kuwentong preggy ngayon ang girl. Kasi, wala pa naman tayong nababalitaang kuwento na tanggap na ng family niya ang guy, lalo na ng father niya, di ba? “Siguradong magkakaroon ng issue kung totoo ngang pregnant siya ngayon dahil puwedeng isipin ng father niya na betrayal ‘yung nangyari kung totoo man. “Pero ‘yun ang malakas na usap-usapan sa network nila, e! At maraming nagsasabi na kung totoo nga ang kuwento, e, wala namang masama dahil pareho naman silang free at mukhang pananagutan naman ng guy ang sitwasyon ng girlfriend niya,” sabi ng aming impormante. May kuwento pa nu’ng nagkahiwalay sila na wala pa rin namang nagbago sa kanilang sitwasyon. Madalas pa ring dumadalaw ang aktres sa bahay ng aktor dahil gustung-gusto siya ng mommy nito at kaibigan niya rin ang mga kapatid ng nakahiwalay niyang aktor. “Hindi kaya magbakasyon bigla ang girl dahil kalat na ang kuwento ng pagiging preggy niya? Puwede rin namang umamin na sila, anyway, nasa tamang edad na naman silang pareho. “Kayo, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, mga ‘tol, ano ang take n’yo sa kuwentong ito?” pagtatapos ng aming source.

