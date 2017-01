Andrea todo paseksi para paligayahin ang male fans ng ‘ARH’

IF there’s an award given sa mga artistang grabe ang alagang ibinibigay sa kanilang kalusugan, we bet it’s going to be awarded to Kapuso sexy actress Andrea Torres.

Amazed kasi kami sa disiplina na ibinibigay ng mahusay na aktres sa kanyang sarili. Ibinahagi kasi ni Andrea na sinisimulan niya ang araw sa pag-e-exercise, tulad na lamang ng isang photo na nasa Instagram page niya.

Nakakatuwa kasi hindi mo makikitang pabaya sa kanyang katawan ang dalaga. Kaya naman mas dumami pa ang mga guys na naglalaway at nagpapantasya sa aktres. Of course, bawal siyang tumaba dahil bukod sa pagiging mahusay na artista, katawan talaga ang puhunan niya sa showbiz.

Ito rin ang isa sa mga reason bakit minahal ni Pepe (Dingdong Dantes) ang karakter niya sa seryeng Alyas Robin Hood na si Venus dahil ipinapakita nito na isa siyang independent woman.

Pero magawa pa kaya niyang malaman ito kung binabalot na siya ng galit dahil inakala niyang inagaw na ni Sarri (Megan Young) si Pepe kanya?

Sa pagpapatuloy nga ng kuwento ng Alyas Robin Hood na napapanood gabi-gabi sa GMA Telebabad, nagplano naman sina Ekay at Lola Huleng ng surprise dinner para kay Jekjek. Sila tuloy ang na-surprise dahil kasama ni Jekjek si Pepe. Ngayon lang nila nakitang buhay nga si Pepe!

Agad na magagalit si Venus sa presence ni Sarri. Una, sinabi ni Venus na ayaw niyang makita ang mang-aagaw na si Sarri. When Sarri says na hindi niya inagaw si Pepe, si Frida pala ang tinutukoy ni Venus. Touched tuloy si Frida dahil nalaman niyang importanteng tao pala ang tingin sa kanya ng among si Venus.

Gulung-gulo na tuloy si Sarri. Dean keeps telling her his fake stories, pero puro image ni Pepe ang lumalabas sa isipan niya.

Meanwhile, Frida confirms to Pepe na naging biktima rin nga si Sarri ng mind control dahil kay Llama. Lalo tuloy kinabahan si Pepe.