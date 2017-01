May asim pang aktres pilit itinatago ang relasyon sa mas batang aktor By Cristy Fermin Bandera

HINDI pa handang umamin ngayon ang dalawang kilalang personalidad na may itinatagong relasyon. Ayon sa mga nakakahalata na sa kanilang pagmamabutihan pero ayaw pang aminin ng aktor at ng aktres ay konting panahon na lang at lalantad na rin sila. Hindi nga naman habampanahong maitatago ng dalawa ang kanilang relasyon, mapapagod din sila sa pagdedenay, lalo na’t marami nang nakakaalam na kakaiba ang kanilang turingan ngayon. Mas may edad ang aktres kesa sa aktor. Pero hindi na ‘yun ipinagtataka ng marami, minsan nang nakipagrelasyon ang female personality sa isang young actor, naging kontrobersiyal ang kanilang kuwento nu’n. Unang kuwento ng aming source, “Bago pa ba naman ‘yun? Di nga ba, naging karelasyon niya nu’n si ____ (pangalan ng isang sikat at magaling na aktor)? Malaking issue dati ‘yun, kasi nga, na-Julie Andrews (read: nahuli, nabuking) sila ng girlfriend na young actress ng guy! “Nagpapaalam nu’n na uuwi na ang lalaki at babawi ng tulog dahil sa sobrang pagtatrabaho, ‘yun pala, e, sa bahay ng girl siya tumutuloy kapag pack-up na ang taping niya. “E, maldita rin ang young actress, nagbantay siya sa mismong tapat ng house ng girl sa isang subdivision. Buking! Nandu’n ang car ng boyfriend niya na magdamag na nag-stay sa bahay ng aktres!” tawa nang tawang kuwento ng aming source. Lapitin ng mga lalaking mas bata kesa sa kanya ang aktres. Kasi nga, sa kabila ng kanyang pagkakaedad ay may asim pa rin siya, sexy pa rin ang female personality at hindi pa rin nagbabago ang kanyang itsura. Pagtatapos ng aming source, “Para siyang alak, habang tumatagal, e, lalo siyang sumasarap. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, katunog din naman kasi ng alak ang name ng girl. Paboritong

inumin ‘yun ng mga kalalakihang nagtatagayan sa kanto.”

